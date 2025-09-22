Ciclop convierte Sineu en un gran escenario de teatro, circo y danza

Las artes escénicas demostraron este fin de semana la diversidad y disfrute que pueden ofrecer, tal como comprobaron en Sineu los más de 2.000 espectadores del Festival Ciclop.

El pueblo del Pla de Mallorca se convirtió en un gran escenario de teatro, circo, danza, música y espectáculos difíciles de definir, como el exitoso Skai is ful, de Hermanas Picohueso, que en su estreno agotó las entradas en los tres pases que se programaron el sábado.

Los impulsores de la cita que nació hace diez años como prolongación del C.IN.E. (Centre d’Investigació Escènica), Marta Barceló y Biel Jordà, celebraron el aniversario dando prioridad a la participación mayoritaria de las compañías de Balears, aunque también contaron con propuestas foráneas, como el espectáculo de circo contemporáneo Domte, de Nacho Flores, muy bien recibido en la plaza des Fossar.

Una de las obras más divertidas y emotivas de la actual edición del Festival de Teatre Visual fue la que interpretó Cabaret Purpurina, que rindió homenaje a la artista isleña Gràcia Moragues, de la compañía Manipulats, fallecida a finales de 2024 a los 39 años.

La risa también llegó con el espectáculo familiar Utopia, de Clownómadas, y hubo espacio para la música con las ocho intérpretes del joven grupo Pitxorines, que hizo bailar a los asistentes a la Carpa del Circ Bover con los temas de su primer disco, Un so que no es gasta.

‘Skai is ful’, la exitosa creación interactiva de Hermanas Picohueso / Macià Puiggros

Edición especial

Tal como afirmó Marta Barceló, codirectora del Ciclop y el C.IN.E, «esta décima edición ha sido muy especial para todo el equipo»; y tras «ver las calles y los espacios llenos de público compartiendo emociones y descubriendo nuevas formas de creación», tienen claro que seguirán «haciendo crecer el festival».

Durante estos años han logrado traer a Sineu compañías de media Europa y galardonadas con premios nacionales, aunque siempre mimando las propuestas locales. Además, han consolidado La Nit Canalla, donde un grupo de jóvenes creadores se pasan toda la noche sin dormir para idear una pieza teatral colectiva.

El tema en esta edición debía girar en torno a la solitud y el resultado emocionó a los espectadores por las miradas «muy personales y creativas» que aportaron los participantes.

En el ámbito de la danza, destacó Cati Carrasco con la primera entrega del proyecto Cybil·la, que fusiona tradición y futuro. Otras piezas que se pudieron disfrutar son Hereva, de Inés Sarmiento; Caminar, de la compañía Las Lechugas; Conhort, de Hotel Iocandi; y Ceci n’est pas une poupée, de La Lioparda.

Los profesionales de las artes escénicas tuvieron tiempo para debatir en las jornadas Ciclop Pro, donde este año han reflexionado sobre «el papel del artista en la creación contemporánea». Y los asiduos al festival rememoraron las ediciones pasadas gracias a la muestra fotográfica para celebrar el décimo aniversario.