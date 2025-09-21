‘Sirat’ y ‘Eddington’, cuando el guion se atasca, dinamita a los protagonistas

El pragmatismo creativo caracteriza a los Monty Python por encima de su humor, que además hoy sería cancelado sin contemplaciones. Los métodos expeditivos de la banda de gamberros de Oxbridge alcanzan su versión más explosiva en Cómo no ser visto, un sketch narrado por John Cleese. Los personajes escondidos defectuosamente son tiroteados a conciencia, hasta que aprenden que «la primera lección para no ser visto es no levantarse».

Ante esta prevención de las víctimas, se procede a la voladura de los incautos junto a su protección vegetal, hasta el narrador acaba saltando por los aires. La decena de explosiones ofrece una lección sobre el tratamiento de las narraciones cinematográficas corales, con demasiada gente volatilizada en serie. El cine contemporáneo ha asumido la lección de Cómo no ser visto, aunque ahora con pretensiones.

Cada año tiene su clisé. Hace varias temporadas, las películas se poblaron de ciervos, con Yorgos Lanthimos como ejemplo preferente pero no único de la obsesión cuadrúpeda. Este año se imponen las voladuras en la pantalla, sin necesidad del mínimo pretexto.

Cuando el guion se atasca, conviene acudir a la simplificación de dinamitar a los protagonistas, ya nadie se conforma con una masacre ortodoxa.

La arqueología del presente localizó por primera vez esta tendencia explosiva en Sirat. Se trata sin duda de la película del año, que retumba todavía en los oídos de quienes la contemplaron meses atrás. Sin ánimo de disputar su condición mítica, alcanza una encrucijada camionera de desenlace incierto. Para estos casos se inventó el adjetivo pythonesque. Ya puede recordarse sin destruir el argumento que los guionistas son sustituidos en este punto por los especialistas en explosivos.

La actualización de Monty Python en una película, aunque sea tan prominente como Sirat, debió quedar en un caso aislado. Sin embargo, Eddington disuadirá a los escépticos que se niegan a reconocer la tentación de volatilizar a los protagonistas, que complican el ritmo cinematográfico.

Eddington es otra de las películas importantes de 2025, aunque nadie sabría explicar por qué tras haberla padecido en toda su pretenciosa grandiosidad. Dirigida por el mismo Ari Aster de Midsommar, solo la tozudez del cinéfago explica la reincidencia tras un primer fiasco. Está producida por A24, y es una continuación en todos los sentidos de Civil War. Es curioso rentabilizar el advenimiento del apocalipsis, centrado ahora en un Nuevo México donde asoma la ignorancia geográfica del director.

Olviden las lanzadas anteriores, porque aquí nos interesa únicamente la obsesión dinamitera. Con la imaginación reseca y la película sin rumbo, no empiezan a volar objetos sino personas. Con el cuerpo a tierra por las explosiones, el espectador avezado no deja de pensar que una explosión en cadena puede ser un homenaje a Monty Python, pero dos constituyen un plagio con voluntad de instaurar una tradición.

El mundo actual nos demuestra que las bombas simplifican las ecuaciones más enrevesadas, pero su aplicación indiscriminada en la pantalla relativiza los méritos de un guionista. Extender un gag memorable de dos minutos a dos horas fuerza la resistencia del espectador, aunque se lo tiene bien merecido por olvidar que Joaquin Phoenix hundirá cualquier película en la que participe. Es su naturaleza.