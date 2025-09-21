Mitologies
La pluja als vidres
Arriba la tardor i no afluixen les calors de l’estiu. Enrere queden aquells dies de juliol i agost en què les elevades temperatures quasi ens asfixiaren. Ara, amb els temps nous, cal esperar el benefici de la pluja. Quan passàvem els estius a Llubí, na Catalina de Tirasset, una veïna estimada i trapacera, em deia que entre les dues marededéus –entre el quinze d’agost i el vuit de setembre- sempre plou, i que el temps, assegurava, mai no queda penjat. Nosaltres ens ho créiem i ens afiguràvem que entre les dues fites que la veïna marcava acabaria per ploure. Però ella només deia que plouria, sense especificar on seria que caurien les barrumbades d’aigua. Sabíem, això sí, que, en ploure, ho faria de manera desfermada. Raimon ho cantava amb severa certesa: «Al meu país la pluja no sap ploure...».
Quan arribàvem al poble per passar-hi les vacances d’estiu, na Catalina ens esperava. Dins la portassa de ca seva tenia una bàscula de pesar sacs de blat i senalles de tàpares i la primera cosa que fèiem era pesar-nos. Un a un passàvem per la bàscula.Volíem saber el pes exacte del nostre cos. A l’hora de partir, acabat el temps d’esplai, tornàvem a pesar-nos, perquè ens inquietava saber si havíem engreixat. Però na Catalina tenia l’habilitat de trastocar la bàscula a fi que ens enganyàs, que marcàs menys pes del que fèiem, perquè no volia que sabéssim la veritat, la mesura exacta de la nostra càrrega. Feia que la bàscula mentís perquè ens estimava i, amb la mentida, ens volia veure feliços.
No reivindicaré la mentida que aporta una mica de felicitat a la gent. Digues que m’estimes, encara que sigui mentida, era el títol d’una novel·la de Montserrat Roig. No sé si la felicitat que prové de la mentida paga la pena. A nosaltres, en arribar setembre, la mentida de la bàscula ens donava una mica de conhort i ens animava a començar el curs de manera tranquil·la, sense la mala conciència d’haver aprofitat en excés els dies bons. Tancàvem la casa i partíem de bell nou feliços i una mica més grassos.
Comença la tardor i persisteix la il·lusió de la pluja. A mi m’agrada que l’aigua caigui persistent en forma de ruixat –aigua de bimbolla, en deien al meu poble, però també aigua de canal, perquè ragen les canals i neteja l’aire. És la pluja que bat sobre l’asfalt i colpeja els vidres del balcó i les finestres. Llavors és una delícia perquè et fa sentir que tu també et remulles i t’imagines que l’aigua et recorre la pell i et refresca la sang. Cada gota que cau sobre els vidres tanca una història: potser una història d’amor alegre i, vull suposar encara que això pugui semblar una mentida, que les històries d’amor mai no són tristes. Però la literatura és plena d’històries d’amor dissortades, d’una amargor que fa patir. I són històries que solen tenir moltes lectores i lectors perquè a la gent li agrada constatar que, encara que sigui en la ficció, n’hi ha que són tant desgraciats com tu que llegeixes la història d’una desventura amorosa que pot arribar a esser com un viacrucis.
Amb la tardor cauen les fulles dels arbres i arriba la nostàlgia. Res no hi ha tan amable com, amb la pluja als vidres, pensar en els amors perduts, aquells que partiren per les clavegueres de l’oblit. I, no obstant, en percebs la recança. Poses un elapé dels Beatles i escoltes: Tot el que necessites és amor. I penses: És cert, potser tot el que necessit és amor, encara que sigui un amor desventurat.
