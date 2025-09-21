La película ‘Un paseo por el Borne’, premiada en un festival de Los Ángeles

La ópera prima del mallorquín Nick Igea, Un paseo por el Borne, fue premiada este fin de semana como mejor película en el International Brighlight Film Festival, celebrado en Los Ángeles.

El galardón que le otorga este certamen enfocado a los cineastas independientes se suma a los otros 35 premios a nivel internacional obtenidos hasta el momento, entre los que destacan los de mejor película otorgados en los festivales de Selma (Alabama), Noida (India), Kimolos (Grecia) y el London Frames International Film Festival.

En el de Los Ángeles solo fueron seleccionados 22 largometrajes de los 176 llegados de todo el mundo y Un paseo por el Borne fue uno de los tres únicos filmes europeos elegidos.

Finalmente, consiguió el reconocimiento más importante por parte del jurado, que valoró el trabajo llevado a cabo por todo el equipo técnico y artístico. La actriz española Vanessa Conde, amiga de los productores de la película, se encargó de recoger el galardón y agradecerlo en nombre de todos los participantes.

Protagonistas

La cinta está protagonizada por Rodolfo Sancho, Ruth Gabriel y Natalia Verbeke, a quienes acompañan intérpretes de Balears, como Lluís Oliver, Toni-Lluís Reyes, Pedro Orell, Toni Pons, Jaume Fuster y Lina Mira.

El conocido protagonista ha obtenido tres premios como mejor actor, en concreto en el Hollywood Gold Award, el Kraken International Film Festival (Milán) y el New York Movie Awards, todo un reconocimiento a su trabajo en el filme.

Además, Nick Igea ha obtenido varios premios como coguionista y director, y el músico mallorquín Miquel Àngel Aguiló por la banda sonora.