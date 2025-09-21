Ocimax Palma ofrece un pase especial comentado de 'El regreso de Ulises'
La película El regreso de Ulises, que protagoniza Ralph Fiennes, tendrá un pase especial comentado en Ocimax Palma el próximo sábado, día 27, con el profesor de Clásicas Pep Campillo, de Maremagnum.
La proyección se iniciará a las 11 horas con un precio reducido de cinco euros y cuando finalice el largometraje, que dura casi dos horas, el especialista en La Odisea explicará a los espectadores qué partes de los diez últimos cantos de Homero se han respetado en el filme de Uberto Pasolini y cuáles han sido modificados.
Campillo también explicará datos históricos y contará anécdotas del poema épico de la antigua Grecia.
En la película se narra la última parte, que comienza con Ulises tumbado en la playa tras regresar a Ítaca, aunque está previsto que en 2026 se estrene la superproducción de Christopher Nolan La Odisea, con Matt Damon como el legendario héroe de la mitología griega.
