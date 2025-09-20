DIONÍS A TAULA
Sobrassada, Formatge Burguera: L’embotit per excel·lència
Un dels aliments que els mallorquins, els menorquins i els pitiüsos tenim com a símbol gastronòmic propi és la sobrassada. Ara bé, els especialistes de la gastronomia com Jaume Fàbrega expliquen que aquesta menjua tan nostrada prové del bell mig de la Mediterrània, atès que la primera cita que se’n coneix és en una carta del rei Martí l’Humà de 1403 que demana a mossèn Gil que li dugués diversos productes de Sicília —on el fill del rei exercia de monarca—, d’entre els quals hi havia «sobressades», un mot que deriva de sopressada, que significa comprimir.
Tot i això, crec avui dia ningú no posaria en dubte que aquesta pasta de carn de porc curada dins un budell és un símbol d’identitat de Mallorca i de les altres illes germanes. De fet, l’any 2011, Toni Gomila va escriure i interpretar l’obra Acorar, una peça teatral en la qual va emprar les matances i aquest embotit per reflexionar sobre la identitat dels mallorquins; i l’any 2018 el filòleg i investigador Tomàs Vibot va escriure el llibre Sobrassada. L’essència del porc, el que es considera com la bíblia d’aquest aliment essencial per a la supervivència dels illencs en el passat.
A Can Burguera de Campos, n’han elaborat sempre: com passa a moltes famílies de Mallorca, mataven un porc cada any per a autoconsum. Una dècada enrere varen començar a fer-ne per vendre com a complement del seu formatge. «Vàrem apostar per aquest embotit perquè, com passa amb el formatge, és un aliment que està molt relacionat amb la pagesia i és molt cercat perquè hi ha molta de gent que cerca menjar una bona sobrassada; per això, l’elaboram de manera tradicional», explica Jaume Burguera.
Fins fa un any, ells mateixos engreixaven els porcs, però com que a la vaqueria tenen molta de feina, avui dia els compren a un pagès de Vilafranca de Bonany, que alimenta els animals amb farina pròpia. «Anualment, feim 25 porcs i elaboram devers 2.500 quilos de sobrassada, que comercialitzam com a llonganissa, sobrassada de mig quilo, culana i poltrú, tant de dolça i de coenta», matisa Burguera. Si la voleu tastar, no la trobareu a cap botiga o supermercat, només la venen a la fàbrica de formatge, al quilòmetre 7, de la carretera de Campos a la Colònia de Sant Jordi. En passareu gust!
