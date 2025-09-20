Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuina amb memòria

Las recetas de Antoni Tugores | Macarrons de vigília

Es deia que Marco Polo havia introduït les pastes a Itàlia, però murals etruscs trobats a la Toscana demostren que ja eren conegudes molt abans

Antoni Tugores

Hi ha moltes teories en torn a l’entrada de les pastes a la península Ibèrica i a les illes. El Llibre de Sent Soví (1324), receptari medieval de cuina catalana d’autor anònim –el receptari europeu més antic escrit en una llengua diferent del llatí–, titula el capítol CLXX Qui parla com se cou alatria. Hi ha teories divergents sobre l’origen del mot alatria: si prové del grec o de l’àrab. A les Illes és quasi segur que la pasta ens va arribar a través de la cuina andalusina, que coneixia al-itriya paraula àrab que s’aplicava a la pasta en forma de fils (fideus i semblants) fets amb farina.

Ingredients:

  • macarrons
  • bacallà
  • ceba
  • tomàtiga
  • 1 cabeça d’alls
  • ou
  • formatge vell ratllat
  • oli
  • aigua
  • sal

Preparació:

  • Bullirem els macarrons amb aigua abundant, sal i una cabeça d’alls. Quan estiguin cuits al nostre gust, les posarem a degotar i els reservarem.
  • Iniciarem un sofregit amb oli i ceba tallada fina. Quan s’hagi daurat i sigui un poc transparent, hi afegirem abundant tomàtiga pelada i capolada.
  • Mentre es cou el sofregit hi anirem afegint bacallà ben esflorat i corregirem de sal si és necessari; tot dependrà del grau de sal que aporti el bacallà.
  • Quan la salsa sigui cuita, hi mesclarem els macarrons i els donarem quantes girades facin falta perquè es mesclin i absorbeixin la salsa.
  • Introduirem els macarrons dins un motlo i per damunt hi escamparem ou batut i formatge vell ratllat.
  • Ho introduirem dins el forn fins que l’ou i formatge hagin quallat i hagin pres un coloret daurat. En comptes d’ou i formatge es pot posar maionesa.
  • Devem la recepta, que es feia a cals seus padrins Rebassa, a Maria Obrador Vaquer de Portocolom (Felanitx, 1941).
  • També a cals seus padrins feien uns altres macarrons que els deien ‘a la mallorquina’.
  • Es poden fer de manera molt senzilla i vegetariana o s’hi pot mesclar carn capolada i sobrassada esmicolada.
  • Farem un sofregit de carn capolada (si en tenim i n’hi volem), ceba ratllada i, uns deu minuts després, tomàtiga ratllada en abundància. Si ens hi agrada hi afegirem sobrassada esmicolada i un poquet d’aigua. Deixarem fer la salsa fins que sigui ben cuita.
  • Hi mesclarem els macarrons bullits prèviament. Els donarem unes quantes girades per tal que es mesclin bé i ja es podran dur a la taula.

