La prèvia
Orgues, Aranjuez i més coses
Moltes i variades propostes musicals per aquest cap de setmana, aquí en teniu algunes.
Per avui a l’església de Sant Andreu de Santanyí i demà a l’església de Petra, ambdós concerts a la mateixa hora (21h), l’Orquestra Simfònica de Balears dirigida per Pablo Mielgo, oferirà un programa en el qual a més de l’Obertura Los esclavos felices d’Arriaga i la Suite Mallorca de Samper, interpretarà el Concierto de Aranjuez de Rodrigo, amb José Maria Gallardo com a solista de guitarra.
Abans, però, avui matí, tenim dues propostes organístiques, la primera a Sant Bartomeu d’Alaró (11.30h) en la qual Miquel Bennàssar oferirà el tradicional concert setmanal i la segona en el Convent de Manacor (12h) amb Bastian Uhlig van Walterhausen tancant els actes de tota una setmana dedicada a aquest instrument.
El Teatre Principal de Palma presenta avui (19h) Loneliness amb la companyia de dansa de Roberto G. Alonso, una manera de denunciar la violència física i psíquica entre els joves.
En el Molí de Sa Cabaneta (Museu del fang, 20h), avui Claudio G. Sanna i Ànel Maresca interpretaran Música Algueresa tradicional, recital que acabarà amb un col·loqui organitzat per l’Obra Cultural de Marratxí.
A Can Prunera de Sóller, Laura Serra i Leire Corpas, ànimes d’Alanaire, participen en les nits musicals al patí de l’entitat.
A Pollença, en el claustre de Sant Domingo (20h), una formació liderada per Toni Vaquer tancarà el Festival Ravel, amb un apropament a la música del compositor francès en clau de jazz.
A l’Auditori d’Alcúdia (21h), Cap Pela celebra els seus primers trenta anys de música.
Avui i demà a l’Auditòrium de Palma (21 i 18 hores, respectivament), Malinche Symphonic, de Nacho Cano.
Demà diumenge, al celler Es Cub de Porreres (20h), Some Kind of jazz.
