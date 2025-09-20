Madrid es Moda me envuelve entre arte, historia y emoción / .

El calor era sofocante, pero la emoción por lo que me esperaba borraba cualquier incomodidad: seis diseñadores, seis universos distintos y una ciudad que respira creatividad en cada esquina.

Madrid es Moda no es sólo una cita en el calendario: es un movimiento que transforma la ciudad, convierte sus calles y sus rincones históricos en escenarios donde la moda respira arte y cultura. Es la prueba de que la moda española tiene voz propia, con raíces artesanales y proyección internacional. Estos desfiles son mucho más que tendencias pasajeras: son un homenaje a nuestra historia, a nuestro talento y a una industria que sabe emocionar al mundo entero. Vivir Madrid es Moda es ver cómo la moda deja de ser un espectáculo reservado a unos pocos para convertirse en una experiencia compartida que enriquece a todos los que amamos el estilo y la creatividad. Quiero que lo viváis conmigo, como si hubierais estado allí, por eso os cuento mi recorrido por los seis diseñadores que llenaron de magia estos días.

Roberto Torretta – Linaje.

Mi primera parada fue el atelier de Roberto Torretta, donde la colección Linaje cobró vida en un shooting en directo. Ver cómo los vestidos respiraban entre bocetos y costuras, iluminados por la luz natural del taller, fue mágico. Torretta, uno de los grandes de la moda española, presentó una feminidad sofisticada y actual, pensada para mujeres auténticas que buscan destacar con elegancia. Siluetas minimalistas y envolventes convivían con volúmenes etéreos; las gasas de seda y los crêpes fluían con movimiento impecable. Mientras admiraba los estampados exclusivos en tonos neutros empolvados y destellos metálicos, pensé en mis clientas mallorquinas: estas piezas son perfectas para lucir cómodas y elegantes en los eventos familiares que marcan nuestra temporada social. La artesanía de Torretta, con sus drapeados precisos y acabados impecables, recordaba que la verdadera elegancia nace del saber hacer y del detalle.

Roberto Torretta - Linaje / .

Devota & Lomba – Colección 78.

Tras un breve descanso para reponer fuerzas, el Museo Arqueológico Nacional me abrió sus puertas para el desfile de Devota & Lomba. Modesto Lomba es un maestro de la exquisitez, y esta vez eligió un enclave espectacular: el MAN, un edificio del siglo XIX que custodia la principal colección arqueológica del país. Entre un grupo selecto de invitados, con figuras como Carmen Lomana, descubrimos una propuesta inspirada en los veranos de Joaquín Sorolla. Las formas volumétricas, construidas con fruncidos, evocaban la luz del pintor valenciano. Los cuadros vichy suaves y los linos bañados en azules transmitían frescura mediterránea. Confieso que más de un vestido me hizo soñar con incorporarlo a mi armario. Devota & Lomba, siempre fiel a la pureza de líneas y a la poesía de los detalles, volvió a recordarnos por qué su nombre es sinónimo de elegancia atemporal.

Devota & Lomba - Colección 78 / P. P.

Duyos – Wonderland, Islas Canarias.

Con el tiempo justo para comer, descansar y cambiarme de estilismo, llegué al histórico Claustro del Pozo del Instituto San Isidro. Este edificio, uno de los centros docentes más antiguos de España, alberga una joya barroca diseñada por Melchor Bueras: un claustro de granito cuya bóveda de arista resuena bajo nuestros pasos. En el centro, un pozo destinado a recoger el agua de lluvia, decorado con la corona de los Austrias y un águila bicéfala, aportaba una atmósfera casi mística al lugar. Duyos eligió este espacio escondido para presentar Wonderland, Islas Canarias una colección que es pura luz y naturaleza. Oversize ochenteros, drapeados setenteros, lazadas delicadas y superposiciones rotundas desfilaron en una paleta que recorría el paisaje canario: blanco luz, amarillo sol, rosa atardecer, burdeos tajinaste, verde laurisilva y azul cielo. Los jacquards de algodón y las organzas devoré parecían capturar la esencia de las islas. La diversidad y multiculturalidad del casting aportaron una emoción especial: un desfile que celebra la belleza única de cada persona y, al mismo tiempo, las singularidades de cada isla.

Duyos - Wonderland, Islas Canarias / P. P.

The Extreme Collection – Symphony FW 25-26.

Cuando ya caía la noche, la terraza del Hotel Wellington me recibió con champán Laurent Perrier, vistas panorámicas de Madrid iluminada y cientos de velas que transformaban la azotea en un escenario de ensueño. Symphony es la definición perfecta de lo que es The Extreme Collection: sastrería femenina exquisita, un lenguaje propio que mezcla tradición y modernidad. La soprano Ruth González interpretó Casta Diva mientras las modelos desfilaban con chaquetas impecables, pantalones cropped, faldas evasé en piel y maxi abrigos de punto artesanal. La paleta cromática transitaba por granates intensos, verdes militares, crudos y azules profundos, mientras los tejidos nobles (alpaca, terciopelo, pana, lana) invitaban a mirar de cerca y a tocar. Confieso que soñé despierta con meter cada prenda en mi maleta de regreso. El ambiente era elegante y soñado: entre el champán, la música en directo y la ciudad a nuestros pies, la moda se convirtió en una experiencia para todos los sentidos.

The Extreme Collection - Symphony FW 25-26 / P. P.

E·R·A·X – Brote.

El martes por la mañana, en el Palacio de Santa Bárbara, me esperaba una propuesta radicalmente distinta: Brote de E·R·A·X. El cóctel previo dio paso a un desfile sobrio y pausado que convirtió la fragilidad mental en gesto estético. Cinturones en cintura, muñecas y tobillos evocaban la presión emocional; las superposiciones ocultaban y protegían; las transparencias dejaban entrever una vulnerabilidad conmovedora. Las paletas de blancos institucionales, marrones tierra, negros profundos y azules densos intensificaban el tono introspectivo. Me fascinó observar al público: tremendamente joven, con estilismos vanguardistas y cuidados al detalle. Ver a estos chicos y chicas tan interesados en la moda me llenó de esperanza. Como asesora de imagen, estas observaciones me confirman que la moda es un lenguaje vivo que evoluciona y que las nuevas generaciones la entienden como una forma de expresión poderosa.

E·R·A·X - Brote / P. P.

Roberto Verino – UNDRESSED.

La última parada de esta jornada maratoniana fue el desfile de Roberto Verino, uno de los favoritos del público mallorquín. Celebrado en un edificio señorial del centro de Madrid, el evento respiraba elegancia y exclusividad. Personalidades del mundo de la moda, la cultura y el periodismo se reunieron para descubrir UNDRESSED, una colección que reaviva el espíritu inconformista de los 90. Minimalismo y rebeldía contenida, sobriedad y riesgo medido se combinaron en chaquetas masculinas reinterpretadas, abrigos envolventes y piezas funcionales que abrazan el movimiento urbano. La paleta cálida (marrones, burdeos, verdes, cámel, blancos nacarados y negros) y la nobleza de tejidos como la lana fría y la napa daban vida a un estilo que es esencia Verino: seguridad sin rigidez, elegancia sin artificios. Mientras disfrutábamos del exquisito catering de Balbisiana, Verino nos recordó que la verdadera elegancia nace de la autenticidad y la luz interior. Sin apenas tiempo para asimilar tantas emociones, corrí al aeropuerto pensando en lo afortunada que me siento de vivir estas experiencias y de poder compartirlas.

Madrid es Moda me envuelve entre arte, historia y emoción / .

Al repasar mentalmente todo lo vivido, siento que Madrid es Moda no es solo la antesala de grandes pasarelas, sino una declaración de amor a la moda española. Cada diseñador, con su universo único, nos recuerda que este país tiene talento, artesanía y visión de sobra para emocionar al mundo. Desde la sofisticación serena de Torretta hasta la poética mediterránea de Devota & Lomba, la magia sensorial de Duyos, la sastrería con alma de The Extreme Collection, la audacia conceptual de E·R·A·X y la elegancia atemporal de Verino, cada propuesta fue un recordatorio de que la moda es arte, emoción y parte de nuestra identidad. Estoy segura de que muchas de vosotras, al leer esto, os sentiréis tan inspiradas como yo lo estuve al vivirlo. La moda no es solo lo que vestimos: es cómo soñamos, cómo nos expresamos y cómo celebramos la belleza de cada momento.

Aún quedan emociones por descubrir en Madrid y dentro de nada asistiré a la Mercedes-Benz Fashion Week para vivirlo intensamente y después contároslo todo como si hubierais estado allí conmigo.