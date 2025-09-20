Zinemaldia
Eduard Fernández exhibe un pañuelo palestino al recoger el Premio Nacional de Cinematografía: "Gaza es un espejo donde salimos todos"
El actor ha aprovechado el momento para denunciar públicamente el genocidio de Gaza y la matanza de niños en la Franja
EP
El actor Eduard Fernández, conocido por obras como 'Marco' o 'El 47', ha recibido este sábado, en manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Premio Nacional de Cinematografía 2025 y ha decidido ponerse un pañuelo palestino en señal de apoyo a Gaza mientras agradecía el galardón. "Quiero reivindicar una barbaridad que está ocurriendo en estos momentos y es el genocidio de Gaza. Los quiere matar a todos de la manera más cruel y más bestia. Cuesta encontrar palabras, pero Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no", ha manifestado el actor.
Eduard Fernández ha leído unos nombres de menores gazatíes asesinados por la ofensiva israelí y ha remarcado la importancia que tiene hablar de lo que está ocurriendo en Gaza porque "ellos no se van a cansar de matar sistemáticamente". "Algunos dirán 'qué pesados son con el tema', pero no podemos dejar de decirlo para ver si podemos conservar nuestra dignidad como personas", ha afirmado. "La gente de la cultura somos un reflejo de nuestro siglo. Y en este momento que vivimos es inevitable no hablar de la salvajada que se está cometiendo en Gaza. Da igual la palabra que le pongan", ha indicado.
"Algunos dirán 'qué pesados son con el tema', pero no podemos dejar de decirlo para ver si podemos conservar nuestra dignidad como personas"
El actor ha admitido que estaba "muy emocionado" y ha desvelado que en su infancia sentía que "algo" le faltaba y se sentía mejor entre las chicas que entre los chicos, lo que llevó a pensar que "quizá era homosexual". "Ese chaval buscaba un lugar en el mundo, un refugio, un lugar donde complementar esa falta que sentía, y he encontrado ese refugio en un escenario, el lugar más expuesto, por eso me parece el lugar más sagrado", ha ensalzado.
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinden ante la primera 'biofesta' del curso
- “En Mallorca ya no puedes ir a la playa tranquila”: la denuncia de una joven mallorquina hace estallar las redes sociales
- Vecinos de Puntiró conviven con una de las viviendas ilegales de Paco Garrido con bodas de hasta cien personas
- Lanzan una campaña de boicot a una empresa israelí de productos agrícolas distribuida en Mallorca
- Tragedia durante unas vacaciones en Baleares: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- Lo que no te puedes perder en la Nit de l’Art de Palma 2025