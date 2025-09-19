Venezuela penetra en el Casal Solleric con el arte de Jesús Soto y Eugenio Espinoza

La instalación Penetrable, de Jesús Rafael Soto, hará las delicias de los niños y los aficionados al arte que quieran adentrarse en una obra.

Le ocurrió este viernes al expolítico y padre de la Constitución Miquel Roca, que acudió al Casal Solleric para visitar la exposición de Miró y se encontró con la presentación de la pieza, que es un referente del arte cinético y se ha expuesto en todo el mundo.

La otra obra exhibida en el recinto cultural para la Nit de l’Art es Impenetrable, cuya pretensión es «invadir y cambiar el espacio arquitectónico», en palabras del propio artista, Eugenio Espinoza.

El proyecto une por primera vez dos creaciones fundamentales del arte latinoamericano del siglo XX y hace «una revisión histórica muy necesaria», ya que «el tiempo ha permitido poner a dialogar estas dos obras clave», en palabras del comisario, Rolando J. Carmona.

La icónica del venezolano fallecido hace dos décadas ha provocado un contrarrelato en la ideada por el artista presente en el Solleric, quien explicó los motivos.

‘Impenetrable’ ocupa el recibidor del Solleric e «invade el espacio», como quiere Espinoza. / Guillem Bosch

Espinoza

«Fue gracias a Soto que alcancé la idea de Impenetrable porque, por mi falta de acceso a la cultura, lo sentí como una alternativa», dijo antes de agradecer a la concejalía de Cultura del ayuntamiento de Palma la posibilidad de vivir «esta experiencia única», ya que la obra «está relacionada con el maestro Soto de una manera privilegiada», se congratuló.

«Conocí sus obras con 16 años. Él exponía en el museo de Bellas Artes y para mí fue un impacto tremendo. Yo no sabía lo que veía, era pura energía y algo sin referencias en la pintura que conocía», contó.

Ya en los años 70 visitó su gran retrospectiva en el país de ambos y entendió «el impacto social» de las creaciones de Jesús Soto. Sin embargo, «me enfrenté a ello sin ninguna preparación académica, ya que mi escuela no tenía fundamento, era totalmente improvisada, y por este motivo tal vez yo tenía el derecho de hacer cosas con mucha más libertad», tal como detalló.

«Quería encontrar la manera de hacer algo totalmente diferente partiendo de Soto y pensé que lo opuesto de penetrable es lo impenetrable. Yo no podría haber hecho una continuidad lógica porque no provenía de la cultura, no tenía una educación estética, filosófica, simplemente un impulso social, una necesidad de expresar la precariedad sociocultural que veía a mi alrededor, desde la tradición folclórica».

Por eso apostó por la «divergencia» y decidió «crear una obra donde desaparezca tanto el espectador como las relaciones culturales». El artista afirmó que «llegó un momento en que no deseaba ni conceptos ni espectadores ni forma ni color ni geometría».

De ahí que el público apenas puede ocupar el espacio del Casal Solleric ni de los demás lugares en los que se ha exhibido. Lo podrán comprobar los asistentes a la Nit de l’Art y quienes lo visiten hasta el 11 de enero, para después adentrarse en la otra instalación, la totalmente Penetrable.