Samantha Hudson presentará la próxima edición de los Premios Feroz

La cantante, actriz y activista por los derechos LGBTIQ+ Samantha Hudson será una de las presentadoras de la próxima edición de los Premios Feroz, cuya gala se celebrará el 24 de enero de 2026 en Pontevedra, ciudad que repite como sede de estos galardones por segundo año consecutivo.

Junto a Samantha Hudson estará el actor vigués Antonio Durán ‘Morris’, también en el papel de maestro de ceremonias. “Los Feroz me atraen porque son una gala atípica, tienen su toque gamberro y se cuestiona la profesión, esa crítica que ejercéis a la profesión dentro de la gala nos viene muy bien”, afirmó el pasado martes, día en que se anunció su misión como presentador, Antonio Durán, quien recibió en 2019 el Premio Feroz a mejor actor de reparto en una serie tras encarnar al narcotraficante arousano Manuel Charlín en Fariña.

Su gira 'Música para Muñecas' arranca este fin de semana en Bilbao

Samantha Hudson llegará a los Feroz tras la gira de Musica para Muñecas, un tour por seis ciudades que, de momento, no pasará por Mallorca. El primero de los conciertos lo ofrecerá este sábado día 20, en la sala BBK de Bilbao y continuará el 24 de octubre en la sala Custom de Sevilla, el 25 de octubre en la sala Aliatar de Granada, el 8 de noviembre en la Razzmatazz de Barcelona, el 20 de noviembre en la But de Madrid y el 28 de noviembre en la sala Moon de Valencia.

La gira de este tercer álbum, Música para Muñecas, llega tras un verano en el que ha actuado en festivales y fiestas mayores, ha presentado el documental ¿Seré yo una obra de Arte? para Filmin, se ha dado a conocer que será la presentadora de los Premios Feroz, que es jurado del premio Sebastiane de la 73ª edición del Festival de San Sebastián y en el que ha recibido el Premio de CCOO por su compromiso en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQA+.

Música Para Muñecas es un diario personal en clave de electrónica que habla del fracaso, del éxito, del síndrome de la impostora, de la disforia y la euforia de género, de la inmediatez que exige la industria, del peso de una existencia cada vez más hostil y un poco también de la inclemencia de las grandes urbes, de tratar de construir tu identidad en un mundo que se cae a pedazos y donde parece que más que construir la norma es destruir y demoler.