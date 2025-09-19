Presentación del libro ‘Tapes i còctels amb Oli de Mallorca’

El aceite de Mallorca es un alimento para pasar gusto, sea con la sencillez de un buen pa amb oli, sea con la sofisticación de cualquiera de las propuestas que se presentan en el libro Tapes i còctels amb Oli de Mallorca.

Esta obra se presentará mañana sábado 20 de septiembre en el marco de la Fira del Llibre en Català de Palma, a las 19 horas, en los Jardines de la Misericòrdia. La obra, publicada por Lleonard Muntaner Editor en la colección Melmelada, es una iniciativa atrevida que permite conocer de primera mano las propuestas gastronómicas más innovadoras de chefs de renombre, como Maca de Castro, David Méndez, Ricardo Rossi, Pinxo González del Valle, Enrique Raúl Erazo, Fernando P. Arellano, José Cortés, Miquel Calent, Tomeu Caldentey, Edgar Rodríguez, Ígor Rodríguez, Pedro Peñalba, Raúl Ballesteros y Marc Fosh.

También hay recetas de cócteles con aceite de oliva virgen extra elaboradas por profesionales como Alberto Pons, Andreu Genestra, Charles Harrington-Clarke, Callum Murray Thierdplan, Fran Marcos, Gabriel Mijas, Cristian Balta, José Torres, Matías Iriarte, Rafa Martín, Salvador Esquinas y Toni Motoso.

La presentación correrá a cargo de Joan Mayol, presidente de la DO Oli de Mallorca; Lydia E. Larrey, responsable de los textos del libro, y la fotógrafa Cristina Ortega. También asistirán los cocineros participantes en el libro.