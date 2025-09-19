Més y PSOE denuncian la censura de Cort de un acto en apoyo a Palestina durante la Nit de l'Art

Més per Palma y el PSOE han denunciado que el gobierno del PP en el ayuntamiento de Palma ha "censurado" un acto de apoyo a Palestina en la plaza Frederic Chopin organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos y que iba a tener lugar durante la Nit de l’Art. Ante esta situación, la formación ecosoberanista ha exigido la rectificación de este veto y los socialistas han anunciado que no participarán en ningún acto institucional este sábado por la noche. El equipo de gobierno municipal ha respondido que esta acusación "es completamente falsa e infundada".

La Federación de Asociaciones de Vecinos había organizado la Nit de l’Art per Palestina, para dar voz a artistas y colectivos que condenan el genocidio de Israel contra los palestinos, pero el Ayuntamiento no lo ha permitido alegando que la petición había llegado fuera de plazo, según ha informado Més per Palma en un comunicado. “El PP tiene miedo de la cultura cuando denuncia las injusticias y prefiere callar ante el genocidio en Gaza. Nosotros no callaremos”, ha afirmado la portavoz de esta formación, Neus Truyol. Este partido exige que el Ayuntamiento rectifique inmediatamente y permita la celebración de ese acto solidario.

Para Iago Negueruela, secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), se trata de un «caso gravísimo de censura». «Ayuso ha prohibido las banderas palestinas en Madrid, el alcalde sigue su camino y hace lo mismo en Palma”. Para el socialista, con esta decisión "se censura la participación ciudadana, la cultura que siempre es un referente y el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y los derechos humanos". Por ello, y como protesta, su partido ha decidido que no asistirá a los actos institucionales de la Nit de l'Art.

Ante estas acusaciones, el equipo de gobierno ha emitido un comunicado en el que afirma que "el Consistorio no interviene en la programación, organización ni selección de actos o exposiciones que se celebran en el marco de la Nit de l’Art, un evento cultural que organiza la asociación Art Palma Contemporani desde hace 29 años".

Añade que "la acusación, completamente falsa e infundada, hace referencia a una solicitud presentada por la Federació d’Associació de Veïns de Palma para ocupar la vía pública con una mesa informativa durante el evento, este sábado 20 de septiembre. Esta petición fue denegada exclusivamente por motivos administrativos, ya que se presentó fuera del plazo legalmente establecido por la Ordenanza Municipal de Ocupación de la Vía Pública". Sobre este punto, ha especificado que la normativa exige que las solicitudes se presenten con un mínimo de 30 días naturales de antelación y que esta petición fue registrada el 12 de septiembre de 2025, mientras que la Nit de l’Art se celebra el 20 de septiembre, por lo que la petición no cumplía con los plazos requeridos.