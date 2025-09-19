Los hermanos Rafa y Javier Forteza ensamblan su fascinación por el rostro en CaixaForum

Rafa y Javier Forteza, además de ser hermanos, comparten el mérito de ser dos artistas de Mallorca que abren la temporada cultural de CaixaForum Palma con su primera exposición conjunta, Rumores infundados, que es también la primera colaboración entre este centro expositivo de la Fundación La Caixa y el museo Es Baluard. La fascinación por el rostro une las obras de cada uno de los artistas, en dos estilos diferentes, pero que se ensamblan. El respeto por el arte del otro y la necesidad de expresarse a través de la pintura o la escultura es lo que les une, por encima de su vínculo familiar, aseguran.

Obras de Rafa Forteza expuestas en CaixaForum. / GUILLEM BOSCH

Rostros borrosos, otros deformados, algunos que surgen de forma inesperada en una pintura o de objetos cotidianos es el nexo entre las obras que se exponen en CaixaForum Palma, una muestra que se podrá visitar a partir de este sábado, 20 de septiembre, coincidiendo con la Nit de l'Art, y hasta el próximo 11 de enero. David Barro, director de Es Baluard, es el comisario de Rumores infundados, en la que se pueden contemplar ocho obras de Rafa Forteza y 16 de su hermano Javier. “Es difícil hablar de esta exposición porque la verdad es que todo lo que vemos aquí son rumores, digamos que las certezas flotan. Creo que aquí realmente el espectador tiene que dejarse seducir por una suerte de abismo horizontal que creo que es distinto en ambos artistas”, ha comentado en la presentación de este viernes.

Los rostros de Javier Forteza. / GUILLEM BOSCH

“En Rafa Forteza la imagen sale, emerge y en el caso de Javier va para atrás. Por esa condición médica que tiene [Javier Forteza es dermatólogo] , hace que nos resulte difícil acceder a lo que nos quieren contar esos rostros. Pero es verdad que son rostros que tienen esa borrosidad, que es una borrosidad que no es casual”, ha añadido el comisario.

No dejarse llevar por rumores

“El espectador sí que va a tener un trabajo arduo de no dejarse llevar por sus primeras impresiones, por esos rumores que tenemos en la cabeza de todo el mundo. Y esto va a hacer que enriquezca la exposición y sobre todo su experiencia de haber estado enfrente de ellos”, ha comentado Rafa Forteza. De este artista se exponen pinturas y también una colección de recuerdos empaquetados y colocados en una estantería en los que también se aprecian rostros.

Esta primera exposición a medias de los hermanos no se ha producido por un hecho o momento concreto. “No hay una intención a priori de las cosas, sino que se han dado en el contexto, se han dado las circunstancias y se ha podido hacer. Aprovechemos cuando ocurren las cosas, y otras veces no van a ocurrir, no porque haya otras, habrá otras intenciones y otras maneras de entenderlo”, ha señalado Rafa Forteza.

Un rostro esculpido en piedra y una pintura realizados por Javier Forteza. / GUILLEM BOSCH

En cuanto a lo que les une como artistas, Javier Forteza se ha mostrado de acuerdo con su hermano en que para ellos el arte es una forma de expresión, al margen de pertenecer a una familia muy unida. “Nos manifestamos sobre lo que sentimos, y hablamos en las pinturas, en las obras, de lo que realmente llevamos dentro”, ha relatado. En su caso, está convencido de que su especialización en oncología cutánea influye en su fascinación por los rostros, que plasma tanto en la pintura como en la escultura en piedra. "La cara es la expresión de la persona y de entrada te haces una idea de cómo es esa persona", ha añadido.

Acerca de esta primera colaboración entre CaixaForum y Es Baluard, David Barro ha explicado que la institución que dirige ha iniciado “un camino de intentar ser un museo empático, capaz de colaborar y de trabajar en complicidad y en competencia con muchas instituciones”.

Por parte de CaixaForum Palma, su gestora de Planificación y Contenidos, Noemí Vallespir ha remarcado que esta primera alianza con Es Baluard se empezó a gestar con la llegada de Barro a la dirección del Museo. "Desde la Fundación La Caixa estamos muy contentos de poder colaborar con instituciones y con artistas de nuestro territorio y hacerlo precisamente enmarcado en la Nit de l'Art", ha resaltado.