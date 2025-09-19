Hallan muerto al artista malagueño Gonzalo Fuentes en el río Támesis de Londres

El cuerpo del joven malagueño de 35 años, encontrado este lunes 15 en el río Támesis de Londres, pertenece al artista malagueño Gonzalo Fuentes. Hijo del histórico sindicalista de CCOO Gonzalo Fuentes, era un reconocido artista en el mundo del arte malagueño.

Al parecer el cuerpo fue encontrado aún con vida por un transeúnte, que avisó a los servicios de emergencia británicos. Pero el joven acabó falleciendo en el hospital.

Aunque aún se desconocen las circunstancias exactas de su muerte, ya se manejan algunas hipótesis. La autopsia, cuyas primeras conclusiones se esperan en breve, podría determinar si se trató de un ahogamiento accidental o si hay otras causas involucradas.

Fuentes cercanas a la familia han calificado a Gonzalo como alguien "jovial", "cercano" y muy simpático". "Era muy familiar , y muy amigo de sus amigos. Una persona estupenda y emprendedora", señalan a este periódico. El joven había estado precisamente de vacaciones en Málaga este mes durante unos días y había vuelto a Londres a mediados de la semana pasada. En la capital londinense llevaba viviendo desde hacía seis años. Además, tenía entre sus planes e ilusiones de futuro poder viajar a Japón, algo para lo que estaba ahorrando.

Un prometedor artista

Nacido Málaga (1991), Fuentes tenía una prometedora carrera artística. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, completó su formación realizando el Máster de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid.

En 2014 realizó su primera exposición individual titulada "Juegos de construcción", en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. En 2016 llevó a cabo su segunda muestra, “Modular Pavilion” en Columna JM, también en Málaga.

Gonzalo Fuentes durante una exposición. / La Opinión

Participó en varias exposiciones colectivas, destacando “T(RE)Silience, T(RE)Silence, T(RE)Sidence” (Archivo Municipal de Málaga), "Saque de puerta" (Centro Arte Complutense, Madrid), "El ojo efervescente" (Centro Cultural Provincial de Málaga) o en la Muestra Internacional de Arte Universitario IKAS ART en Bilbao.

Gonzalo logró distintos premios y fue seleccionado en varios concursos, como el 30 Premio BMW de Pintura, El XVII Premio Joven Complutense, la Muestra de Artes Visuales Málaga Crea, NordArt 2015, el Premio de pintura de la Universidad de Málaga o Griffin Art Prize. Obtuvo a su vez diferentes becas como la Beca IV Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura, la II Beca Artista Residente de Postgrado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga y la Beca de Producción Cienfuegos.

El joven llevaba afincado en la ciudad desde hace años y trabajaba en Somerset House, como supervisor de la experiencia del visitante.

La familia del malagueño ha viajado a Londres y ha sido informada del trágico suceso. Ya han comenzado a contactar con el consulado español en la capital británica para agilizar los trámites de repatriación del cuerpo.

Por el momento, no se han revelado más detalles oficiales y la investigación de la policía británica sigue su curso para esclarecer lo sucedido.