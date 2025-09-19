La galería 6A apuesta por la abstracción geométrica de Lola Berenguer para la Nit de l'Art 2025

La apuesta de 6A Taller i Galeria d’Art para esta próxima Nit de l’Art es la abstracción de la artista almeriense Lola Berenguer (El Ejido, 1965). Pattern. Estímulo y memoria reúne pintura sobre papel, lienzo y lino, además de obra gráfica original que tienen en común “una expresión geométrica muy libre”.

Esta es la primera exposición individual de Berenguer en 6A, donde había participado en otras muestras colectivas anteriormente. Para esta ocasión ha seleccionado obra única reciente y obra gráfica realizada este verano precisamente en el taller de la galería y con el objetivo de ser exhibida en la Nit de l’Art. De hecho, ella ha sido la primera en utilizar la prensa Voirin de 1890, la única de este modelo que hay en España, remarca Bel Font, directora de este espacio de creación. Precisamente esta oportunidad de trabajar con una máquina antigua ha convertido el proceso en algo “emocionante”, apunta la artista. “Lo que me gusta de mi trabajo es que siempre estoy aprendiendo”, añade Berenguer.

Esos patrones, esas formas geométricas, la abstracción se muestra sobre diferentes materiales y con diversos colores. “La intuición ha tenido mucho que ver. Ha funcionado. A veces, mis cuadros pueden parecer dibujos y algunos dibujos pueden parecer pintura. Yo no veo mucha distinción. Por eso, algunos son muy sencillos y otros son como más elaborados. Pero la distinción entre dibujo y pintura no me importa demasiado”, explica Lola Berenguer sobre lo que se puede ver en 6A.

La primera vez que Berenguer trabajó con piedra litográfica fue en el Taller 6A. “Ha conseguido un nivel técnico y un nivel litográfico con el que se ha hecho suyas esas, no diría imperfecciones, sino esa espontaneidad que te puede aportar la técnica. Ha aprendido a hacérselo suyo y llevarlo a su terreno”, comenta Bel Font, para quien haber juntado la precisión de esta artista con la precisión de la prensa Voirin ha sido “una combinación es extraordinaria”.