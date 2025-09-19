El Consell apoya una coproducción mallorquina que fue preseleccionada para los Oscar

La película del director Paolo Marinou-Blanco y del productor mallorquín Luis Ortas Soñando con leones, que cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca a través de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca (FTMR), fue pre-seleccionada para la próxima edición de los premios Oscar 2026, representando a Portugal, aunque finalmente no ha sido la elegida.

El filme narra la historia de Gilda, una mujer que sufre un cáncer de médula espinal. Después de varios intentos de suicidio frustrados, busca la ayuda de una empresa clandestina que organiza charlas sobre eutanasia para personas en fase terminal. Allí conoce Amadeu, un joven tímido que se encuentra en el lugar por motivos parecidos.

Esta comedia negra sobre la eutanasia está ambientada en Lisboa y en Mallorca, donde el equipo rodó en verano del 2023, y en la cinta se pueden ver diferentes escenarios de municipios como Palma, Valldemossa, Estellencs o Fornalutx. Además, también destaca la participación de la actriz mallorquina Assun Planas.

Soñando con leones se ha realizado en régimen de coproducción internacional y recibió 100.000 € de la subvención a coproducciones minoritarias que la FTRM publicó en 2023 a través de la Mallorca Film Commission, que busca como objetivo con este tipo de ayudas apoyar el talento mallorquín.

Por parte portuguesa participan los productores Justin Amorim, como representante de Promenade Films y Paolo Marinou-Blanco, representando de Darya Films. Por la parte brasileña participa Eduardo Rezende, productor de Capuri Filmas, mientras que Luis Ortas, de Cinética Producciones, está al frente de la participación española.

La película fue uno de los cinco proyectos seleccionados para participar en el festival Tallin Black Goes tono Cannes, que se celebró en mayo al Marché lleva Film en Cannes.

Su presentación nacional ha sido este verano al Atlàntida Mallorca Film Fest, donde ha ganado el premio al mejor largometraje a la sección Talento Balear.