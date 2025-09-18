‘Trío’, la comedia ‘gay-friendly’ con «las inquietudes de cualquier pareja», llega al Auditorium de Palma

La pasión sexual en la relación de Rocco y Toni parece desvanecerse después de muchos años juntos, por lo que la pareja decide intentar reavivar la llama invitando a otra persona durante una noche para vivir una experiencia a tres.

Así se inicia la comedia teatral Trío, que se representa este viernes, sábado y domingo en el Auditorium de Palma.

Sin embargo, «lo que arranca como un deseo se empieza a torcer cuando aparecen inseguridades, celos, contradicciones e inquietudes en general, como tendría cualquier pareja si surge una situación como esta, tanto si es gay como si no», según explica el autor, director y actor de la obra, Gerardo Begérez.

La comedia que triunfó tres años consecutivos en Argentina y lleva cinco en la cartelera de Barcelona debe parte de su éxito a que quiere «mostrar al colectivo LGTBIQ+ desde la naturalidad».

Como destaca el dramaturgo, «no tiene un tono reivindicativo, sino que simplemente refleja lo que somos: comunes y corrientes. No hay que llevar todo el tiempo una bandera en el pecho, sino ser naturales".

Una escena de la obra / 'Trío'

Visión luminosa

"Queremos ofrecer una visión luminosa y amorosa frente a numerosos espectáculos, libros y películas que tratan estos temas desde un lugar oscuro, tortuoso, de sufrimiento y discriminación. En Trío también están todos esos estereotipos, aunque nos reímos con ellos, no de ellos, claro».

Las risas surgen además porque hay «mucho humor negro y un ritmo vertiginoso que no da un respiro, ya que lo que parecía que estaba controlado se vuelve totalmente impredecible. Esa incomodidad que acaba surgiendo es humana y, aunque nos reímos de ella, a la vez nos sentimos un poco reflejados en la fragilidad», reconoce.

Según señala la crítica, uno de los logros de esta comedia es que invita a la reflexión. Begérez lo suscribe y pone como ejemplo la segunda escena, en la que se habla de «qué es lo que entendemos por fidelidad. Los protagonistas son una pareja gay que se rige por los cánones heteronormativos, por lo que se supone que está bien y mal y por lo que la sociedad impulsa a hacer, aunque siempre desde el punto de vista de la comedia», tal como remarca quien interpreta el personaje de Toni.

Sus compañeros de reparto son Sebastián Gancia como Rocco, Glenn Medina en el papel de Kevin y Antonio Castillo como Lautaro.

Los protagonistas / 'Trío'

Estreno en Mallorca

En Mallorca realizarán la primera representación tras Barcelona y Buenos Aires con una obra que «también tiene momentos de misterio y tensión, en los que los espectadores se preguntan ¿hacia dónde va esto?"

"Esta combinación de humor y vértigo hace que cada función sea diferente», considera el autor, que escribió Trío hace unos 14 años, «cuando hacía poco que se había votado el matrimonio gay en Argentina y era un tema que no se trataba a nivel teatral, por lo que fue un proceso largo».

La interacción de los actores con el público es característica de la obra, «con una cierta cuota de improvisación, aunque siempre desde un lugar no invasivo. Nadie va a sentirse obligado a hacer algo que no quiera, pero la complicidad es muy importante y la entrega de los intérpretes en escena es básica, por lo que la adrenalina está al cien por cien».

Lo mismo le ocurrirá a más de un asistente, ya que «hay morbo, desnudos y provocación», con «contenido explícito», de ahí que la representación esté dirigida a mayores de 16 años.

«Acuden hasta grupos de yayos y el otro día la primera fila se llenó de señoras de alrededor de 70 y 80 años que se lo pasaron de maravilla. A mí me gusta pensar que Trío es una obra viva porque los públicos son muy variados y la risa aparece donde menos te lo esperas. En el fondo los temas de los que hablamos son universales, como la intimidad de una pareja, el deseo, los celos...; y por eso es bien recibida por todo tipo de asistentes, de cualquier edad y condición sexual», según destaca el director.

A pesar de que ahora gobierne Milei en el país donde se estrenó, «la sociedad argentina está más evolucionada que sus políticos y podría seguir representándose», opina el dramaturgo uruguayo, que cree que «el hecho de que los espectadores apoyen esta obra, entre ellos muchos heteros, es una forma divertida de militancia».