El Teatre del Mar abrirá su temporada de otoño con 'Nuestros muertos', obra salpicada por la violencia de ETA

El Teatre del Mar apuesta para el otoño por una programación que conjuga teatro social, producción propia, residencias creativas y espectáculos invitados, con títulos destacados como Nuestros muertos, de Micomicón Teatro; Twist & Txèkhov, de Iguana Teatre, en el marco de la celebración de los 40 años de la compañía; L’Arquitecte, de Produccions de Ferro, enmarcado en el Festival de la Paraula; Canto a la Dama, de Carlos Garrido Escènic; o el concierto especial que ofrecerá Daniel Higiénico con motivo de su 35 aniversario.

Nuestros muertos, la obra que abrirá la temporada y que podrá verse del 26 al 28 de septiembre, es “un espectáculo duro centrado en el encuentro entre una madre -una mujer octogenaria- y el asesino de su hijo -un preso de ETA arrepentido-”, en palabras del director del Teatre del Mar, Carles Molinet. Durante la conversación, que alterna la serenidad e incluso el buen humor con una tensión y un dolor a veces difíciles de soportar, se van desgranando muchos de los temas esenciales de estos años terribles en que ETA ocasionó más de 800 muertos, rompió miles de familias y desangró a todo un país. Está interpretada por Maria Álvarez, Carlos Jiménez-Alfaro y Javi Díaz, con dirección y texto de Mariano Llorente.

'Nuestros muertos', de Micomicón Teatro / Micomicón

'Twist&Txékhov', 30 años después

Uno de los grandes títulos de Iguana Teatre, Twist&Txékhov, estrenado hace 30 años, volverá al escenario del Teatre del Mar, del 10 al 12 y del 17 al 19 de octubre, para ser revisitado con una mirada nueva y con unos personajes que “captan cosas esenciales del alma humana, que es lo que les convierte en universales”, apunta el director del montaje, Pere Fullana.

'Twist&Txékhov' / .

El lado más oscuro de Oriol Grau y dos arquitectos claves de la ciudad de Palma

Desde Tarragona llegará La mare, el dimoni i jo, de la compañía Sala Trono (del 31 de octubre al 2 de noviembre), una comedia que descubre el lado más oscuro de la trayectoria de Oriol Grau, actor que dio vida a personajes muy populares como Palomino.

Dos arquitectos claves en la transformación urbanística y arquitectónica de Palma durante la segunda mitad del siglo XX, Josep Ferragut Pou y Gabriel Alomar Esteve, son los protagonistas de la nueva obra de Josep R. Cerdà, L’arquitecte (del 7 al 9 y del 14 al 16 de noviembre), un thriller de ficción con dirección de Rebeca del Fresno e interpretado por Xisco Segura y Miquel À. Torrens.

También en noviembre se representarán Contención mecánica (días 22 y 23), una obra de teatro-documento que denuncia la violencia psiquiátrica, poniendo el foco en una práctica que aún es habitual en nuestro país y que “la ONU catalogó como tortura en 2013”, recuerda Molinet; y Las mil caras de la Luna (días 29 y 30), de Morfema Teatro, obra de Ricardo del Castillo a partir del libro de Eva Villaver.

L’última cinta de Krapp, de Samuel Beckett, a cargo de la compañía Perestroika-a-tak, con dirección de Boris Rotenstein e interpretada por Sergi Mateu, la historia de un escritor que repasa su vida con la ayuda de unas grabaciones magnetofónicas que ha grabado desde la juventud hasta la vejez, es uno de los cuatro espectáculos programados para diciembre. Se representará los días 6 y 7.

Las mujeres trovadoras de la Edad Media

El 13 de diciembre llegará Canto a la dama, monólogo musical con Mariona Forteza, “un ejercicio de periodismo teatral y musical que explica una historia poco conocida, la de las mujeres trovadoras de la Edad Media”, adelanta la intérprete, que ejecutará las canciones compuestas para este espectáculo por el también periodista Carlos Garrido.

Mariona Forteza / .

Les penes del jove Werther (19 de diciembre), de Teatre Tantarantana; Jorn del judici (20 y 21 de diciembre), de Produccions de Ferro, una comedia que se pregunta qué pasaría si llegara un tsunami a Mallorca y solo quedaran cuatro personas en lo alto del Puig Major; y un concierto de Daniel Higiénico celebrando su 35 aniversario en compañía de Toni Pastor (26 de diciembre) completan la programación.

Daniel Higiénico y Toni Pastor / .

Compromiso social y educativo

La Fundació Teatre del Mar continúa con el programa Teatro Social, con proyectos como Perifèrics (talleres para niños en riesgo de exclusión), l’Entrada Social, que ha permitido el acceso inclusivo a cerca de 500 personas de colectivos vulnerables, e iniciativas de teatro comunitario con el vecindario del Molinar. Además, se mantiene la colaboración con Apropa Cultura y las jornadas Educa con el Arte, dirigidas a profesionales del ámbito educativo y social.

Entre las propias producciones destaca Llompart 25. Els mots que m’han abocat al poble, dramaturgia de Carme Planells. El Teatre del Mar también impulsa la creación con residencias y el apoyo a la dramaturgia contemporánea a través de Residencias Artísticas con el Teatre Principal de Palma: El Desig de Marian Vilalta y Deimos, el satèl·lit més petit de Elisena Ibars. Y con la Fundación SGAE la residencia de escritura dramática L’invisible de Jaume Miró.