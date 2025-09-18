Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lo que no te puedes perder en la Nit de l’Art de Palma 2025

Estas son algunas recomendaciones para disfrutar de esta cita con el arte contemporáneo

Inauguración de la exposición de Bernardí Roig en el Museu de Mallorca.

Inauguración de la exposición de Bernardí Roig en el Museu de Mallorca. / MANU MIELNIEZUK

Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

Palma celebra este sábado, 20 de septiembre, la Nit de l’Art, una de las citas más importantes en el calendario de las galerías de arte contemporáneo, que abrirán puertas de 18 a 23 horas. Esta puede ser la ocasión para visitar las diferentes exposiciones que componen Paysage Miró, pero hay otras propuestas interesantes. Estas son algunas:

Casal Solleric acoge la exposición Penetrable/Impenetrable de los artistas Jesús Rafael Soto y Eugenio Espinoza, dos figuras emblemáticas de la historia del arte latinoamericano.

'El Nadador' de Fermí­n Jiménez Landa.

'El Nadador' de Fermí­n Jiménez Landa. / Vacío Studio

En la Fundació Miró se podrá ver Utopía del Lodo y Sashimi de Bruma, del artista mallorquín internacional Grip Face.

Esta Nit de l’Art será la última oportunidad para ver en el Museu de Mallorca Hem arribat a l’infern!, la exposición de Bernardí Roig sobre la ausencia de los Bous de Costitx.

CaixaForum abre nueva temporada con la exposición Rumors infundats. Javier i Rafa Forteza, un recorrido por pinturas y esculturas de estos dos hermanos.

La galería Fermay presenta la colectiva En forma, con trabajos de Elisa Braem, Edward Lipski y Damaris Pan.

'Club New World', de Jack Burton.

'Club New World', de Jack Burton. / Tube Gallery

Las salas expositivas de La Misericòrdia acogen ocho exposiciones, entre las que destacan las individuales de Charlie Stein y Erick Beltrán.

Es Baluard se suma a la Nit de l’Art con dos exposiciones, una de ellas la de Sandra Cinto, artista con obra en colecciones tan reconocidas como la del MOMA de Nueva York.

La galería Florit/Florit contará con Fermín Jiménez Landa, artista pamplonés que realiza acciones, intervenciones públicas, video, instalaciones y dibujo entre lo absurdo y lo sensato.

Tube Gallery apuesta por el británico Jack Burton, artista multidisciplinar que trabaja la fotografía, la escultura y el collage para cuestionar la realidad.

Para esta Nit de l’Art, Aba Art vuelve a contar con el manacorí Miquel Mesquida, con el que ha compartido proyectos en varias ocasiones. Ikigai es el título de esta exposición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
  2. El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
  3. Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
  4. Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
  5. Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
  6. Un centro de 17 millones de euros con comisaría, escoleta y biblioteca sustituirá al cine Metropolitan en Pere Garau
  7. Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinde ante la primera 'biofesta' del curso
  8. Investigado el chófer del tráiler atascado en el centro de Son Servera al multiplicar por nueve la tasa máxima de alcoholemia

Carlo Costanzia rompe su silencio en '¡De Viernes!': así será su respuesta a las memorias de Mar Flores

Carlo Costanzia rompe su silencio en '¡De Viernes!': así será su respuesta a las memorias de Mar Flores

Cinco propuestas alternativas para la Nit de l’Art de Palma 2025

Cinco propuestas alternativas para la Nit de l’Art de Palma 2025

El cardiólogo del Hospital de Manacor cumple su reto contra el cáncer y nada de Menorca a Mallorca

El cardiólogo del Hospital de Manacor cumple su reto contra el cáncer y nada de Menorca a Mallorca

Auge silencioso del ‘gusano del corazón’ en perros y gatos de Mallorca: la nueva alerta de los veterinarios de Baleares

Auge silencioso del ‘gusano del corazón’ en perros y gatos de Mallorca: la nueva alerta de los veterinarios de Baleares

Ágatha Ruiz de la Prada recurre a la IA para confeccionar su colección más "loca"

Ágatha Ruiz de la Prada recurre a la IA para confeccionar su colección más "loca"

Meliá Hotels International y LaLiga sellan una alianza en Oriente Medio

Meliá Hotels International y LaLiga sellan una alianza en Oriente Medio

Ylenia Padilla reaparece en Mediaset tras cuatro años callada, después de tener problemas con la justicia: "Lo que se dice sobre mí es falso"

Ylenia Padilla reaparece en Mediaset tras cuatro años callada, después de tener problemas con la justicia: "Lo que se dice sobre mí es falso"
Tracking Pixel Contents