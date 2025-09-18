Lo que no te puedes perder en la Nit de l’Art de Palma 2025

Palma celebra este sábado, 20 de septiembre, la Nit de l’Art, una de las citas más importantes en el calendario de las galerías de arte contemporáneo, que abrirán puertas de 18 a 23 horas. Esta puede ser la ocasión para visitar las diferentes exposiciones que componen Paysage Miró, pero hay otras propuestas interesantes. Estas son algunas:

Casal Solleric acoge la exposición Penetrable/Impenetrable de los artistas Jesús Rafael Soto y Eugenio Espinoza, dos figuras emblemáticas de la historia del arte latinoamericano.

'El Nadador' de Fermí­n Jiménez Landa. / Vacío Studio

En la Fundació Miró se podrá ver Utopía del Lodo y Sashimi de Bruma, del artista mallorquín internacional Grip Face.

Esta Nit de l’Art será la última oportunidad para ver en el Museu de Mallorca Hem arribat a l’infern!, la exposición de Bernardí Roig sobre la ausencia de los Bous de Costitx.

CaixaForum abre nueva temporada con la exposición Rumors infundats. Javier i Rafa Forteza, un recorrido por pinturas y esculturas de estos dos hermanos.

La galería Fermay presenta la colectiva En forma, con trabajos de Elisa Braem, Edward Lipski y Damaris Pan.

'Club New World', de Jack Burton. / Tube Gallery

Las salas expositivas de La Misericòrdia acogen ocho exposiciones, entre las que destacan las individuales de Charlie Stein y Erick Beltrán.

Es Baluard se suma a la Nit de l’Art con dos exposiciones, una de ellas la de Sandra Cinto, artista con obra en colecciones tan reconocidas como la del MOMA de Nueva York.

La galería Florit/Florit contará con Fermín Jiménez Landa, artista pamplonés que realiza acciones, intervenciones públicas, video, instalaciones y dibujo entre lo absurdo y lo sensato.

Tube Gallery apuesta por el británico Jack Burton, artista multidisciplinar que trabaja la fotografía, la escultura y el collage para cuestionar la realidad.

Para esta Nit de l’Art, Aba Art vuelve a contar con el manacorí Miquel Mesquida, con el que ha compartido proyectos en varias ocasiones. Ikigai es el título de esta exposición.