La Misericòrdia se suma a la Nit de l'Art de Palma con ocho exposiciones y una intervención artística en el Aljub

El centro cultural de La Misericòrdia participa por tercer año consecutivo en la Nit de l’Art de Palma y lo hace con ocho exposiciones y una intervención en el Aljub, en colaboración con la escuela universitaria Adema. Además, volverá a ser “altavoz” de galerías de la Part Forana con propuestas de la CCA Andratx y la Maior de Pollença.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura, Antònia Roca, ha presentado este jueves las exposiciones que se podrán ver en La Misericòrdia a partir de este sábado y que suponen una “pluralidad de miradas y de lenguajes”. Ha destacado la primera intervención artística que se hará en el Aljub, Sístole, un proyecto de Óscar González, estudiante de Bellas Artes de Adema, que con iluminación y sonido a ritmo de latido quiere ensalzar la historia de este lugar. Su trabajo está comisariado por Adonay Bermúdez y cuenta con la dirección técnica patrimonial de Maties Togores.

En las salas expositivas se podrá ver The Real Thing, de Charlie Stein, una propuesta del CCA Andratx, comisariada por Beatriz Escudero. La segunda sala acogerá ¡Umburri, Umburri, Umburri!, de Erick Beltrán, con comisariado de Mónica Galván y Jaume Reus, de la Galería Maior. También de la mano de Maior y con los mismos comisarios se inaugurará On habiten les formes, con obras de Amador, Broto y José Pedro Croft.

El resto de exposiciones son Lapse, la primera en Mallorca de Cati Bestard, comisariada por Pilar Rubí; Diàleg en silenci, de Maria Genovard, comisariada por Bárbara Maria Ferrer Genovard, En carn pròpia, de Mar Agüera Llinàs, comisariada por Francesc X. Bonnín, y, en la capilla de la Misericòrdia, Alfombreras, de Marcos Vidal.

Todas las exposiciones se inauguran el sábado 20 de septiembre y podrán visitarse de lunes a sábado, de 10 a 20 horas.

A la presentación han acudido Javier Bonet, teniente de alcalde de Cultura del ayuntamiento de Palma, el coordinador general de Cultura en Cort, Fernando Gómez de la Cuesta, Guillem Ginard, director insular de Cultura, Magdalena Aguiló, presidenta de la Associació de Crítics i Comissaris d'Art de les Illes Balears, Diego González, fundador y presidente de Adema, y Fran Reus, presidente de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani, organizadora de la Nit de l’Art, quien ha agradecido al Consell la recuperación de las salas expositivas en La Misericòrdia ya que era “una necesidad”. También ha avanzado que los 30 años de la Nit de l’Art, que se alcanzarán en 2026, será una edición con “muchas sorpresas”.

Además, el Consell de Mallorca ha programado para este sábado Los grandes éxitos de zarzuela, con Natalia Salom (soprano), Antoni Lliteres (tenor) y Alicia Moreno Valiente (pianista) en su sede de Palau Reial; el espectáculo de danza Goosebumps de la compañía Unaiuna en el Teatre Principal, además de la exposición de Bernardí Roig en el Museu de Mallorca.