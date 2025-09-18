Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grip Face denuncia en la Miró la "hipocresía" de la UE ante la guerra

La Fundació Pilar i Joan Miró inaugura este viernes las exposiciones ‘Utopía del lodo’, del ‘alter ego’ de David Oliver; ‘La biblioteca’, de Stella Rahola Matutes; y ‘La máscara habitada’, de Mabi Revuelta

Los personajes de Grip Face, o políticos de la UE, sobre columpios de espinas / Guillem Bosch

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

El artista Grip Face denuncia en la Fundació Miró la «hipocresía» de la Unión Europea, que se coloca «máscaras de engaño» ante la guerra. El mallorquín, el alter ego de David Oliver, lo hace a través de una sorprendente creación en el Espai Cúbic, que se inaugura este viernes y se suma a la oleada de voces contra el genocidio en la franja de Gaza.

La instalación está formada por 12 columpios con cuerdas de espinas colocados en círculo y donde se sientan sus típicos personajes. La cifra corresponde a las 12 estrellas de la bandera de la UE, así como a 12 noticias que le inspiraron para crear la obra, como cuando «se saltan las normas de la guerra al lanzar misiles contra hospitales», según puso como ejemplo.

Este parque infantil «con un punto teatral» reúne a los avatares de Grip Face «como si se tratase de políticos, aunque también es un espacio de reflexión, con tonos suaves, colores que hacen que te acerques fácilmente, pero luego accedes a un discurso duro», tal como explicó el artista en la presentación de su exposición, con el título Utopía del lodo. Sashimi de bruma.

Esa utopía o «ilusión de adolescentes de que el mundo iría a mejor se ha desvanecido como un castillo de naipes y nos estamos embarrando», especificó Oliver sobre el nombre elegido. Respecto al subtítulo, el corte de pescado crudo es una alegoría habitual en su ascendente trayectoria.

Los tres artistas que exponen en la Miró, los responsables de Cultura y la directora de la Fundació, junto a la instalación de Stella Rahola / Guillem Bosch

Más exposiciones

La Fundació Pilar i Joan Miró tiene otras dos muestras potentes para la Nit de l’Art, que también se inauguran este viernes, la instalación de la artista Stella Rahola Matutes bajo el título La biblioteca, que se puede ver en el Espai Zero, y la película de Mabi Revuelta que se proyecta en el Auditori, La máscara habitada.

En cuanto a la primera, ha creado una alfombra a base de piezas de descarte (rotas o defectuosas) de vidrio de borosilicato, «destinado principalmente a componentes de laboratorio y cuya finalidad es el conocimiento científico, aunque solo puede ser trabajado con las manos», tal como destacó Rahola sobre la aparente paradoja de que para llegar a este saber «necesitas anteriormente un conocimiento corpóreo".

"Aquí hemos trabajado con la subversión del orden de la jerarquía del conocimiento», en palabras de la artista, que lamentó que «cada vez hay menos talleres de artesanos» de un material que no es reciclable y que le sirve para poner el foco en «cómo releemos nuestra cultura material», entre otros muchos temas.

El documental de Mabi Revuelta es fruto de la beca Pilar Juncosa que obtuvo en 2023 y con él quiere reflejar que «la casa es un refugio y al mismo tiempo una extensión de nuestro ser», de ahí que la huella de Miró «sigue presente, no solo en los murales, sino también en los materiales y objetos».

Uno de ellos es la Máscara de Warka, también llamada la Mona Lisa sumeria y cuya foto amarillenta da pie para desarrollar el ensayo audiovisual, que culmina con «una reflexión sobre cómo podría ser la casa del porvenir». Revuelta también tuvo su «chispa mágica» en Son Boter, concluyó la directora de la Miró, Antònia Maria Perelló.

TEMAS

