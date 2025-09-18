Cinco propuestas alternativas para la Nit de l’Art de Palma 2025

La Nit de l’Art es la fiesta del año de las 14 galerías mallorquinas que forman parte de Art Palma Contemporani, aunque el éxito creciente a lo largo de sus 29 ediciones ha hecho que también se sumen otras propuestas artísticas impulsadas por las instituciones públicas, empresas privadas y espacios diferentes a la ruta oficial de los galeristas. Estas son cinco de ellas:

Plaza del Olivar

La concejalía de Cultura del ayuntamiento de Palma abre cada año una convocatoria para dar soporte a artistas y colectivos, a los que cede gratuitamente el espacio público de la plaza del Olivar para que expongan allí sus obras. Es la llamada Nit de l’Art al Carrer.

Teatre Principal de Palma

La compañía de danza UnaiUna realizará la performance gratuita ‘Goosebumps’ en el recibidor de la sala pública palmesana a las 20,30 y a las 21 horas.

Palau Reial

Concierto gratuito de grandes éxitos de la zarzuela, con la soprano Natalia Salom, el tenor Antoni Lliteres y la pianista Alicia Moreno Valiente a las 20 horas.

Pati de les Rentadores de la Misericòrdia

Actuación del dúo The Bowins, formado por los hermanos Miquel y Mariona Gomis, acompañados por una banda banda. A las 20 horas.

Exposición solidaria

La colectiva ‘Art per a la vida 2’ reúne a casi un centenar de artistas de Balears que han donado obra a beneficio de Projecte Home Balears, tal como se hizo hace 15 años. La muestra se podrá visitar en la Gerhardt Braun Gallery.