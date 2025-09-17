Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CINE

'Sirât', de Oliver Laxe, representará a España en los Oscar

La Academia de Cine elige la película protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez para la carrera hacia Hollywood: se ha impuesto a 'Romería' y 'Sorda'

El director de la película 'Sirât', Oliver Laxe

El director de la película 'Sirât', Oliver Laxe / Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

Pedro del Corral

Madrid

Sirât representará a España en los Oscar. La cinta de Oliver Laxe es la apuesta de la Academia de Cine para repetir un triunfo que sólo han logrado José Luis Garci (1982), Fernando Trueba (1993), Pedro Almodóvar (1999) y Alejandro Amenábar (2004). Así lo ha anunciado, este lunes, el cineasta Pablo Berger junto al presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, en un acto celebrado en Madrid. La película se ha impuesto a Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad.

El filme, estrenado el 6 de junio de 2025, luchará por la nominación a Mejor Película Internacional que tantas veces se le ha atragantado a España. Un hito que sólo se ha alcanzado en 21 de las 67 participaciones, con La sociedad de la nieve (2023) como último exponente. Oliver Laxe ya fue propuesto para ello en 2020 con O que arde, pero La trinchera infitina le arrebató el pasaporte a Hollywood. En esta ocasión, lo ha logrado con la historia protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez.

Sirât narra el periplo de un hombre por el desierto de Marruecos, donde ha desaparecido recientemente su hija en una rave. Acompañado por su otro hijo, emprende una cruzada para dar con ella, adentrándose en un universo donde reflexionar sobre la libertad, la ausencia y el miedo. La cinta tuvo su presentación mundial en el Festival de Cannes, donde fue galardonada con el Premio del Jurado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
  2. La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
  3. Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
  4. Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
  5. Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
  6. Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
  7. El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
  8. Imputado un conductor temerario que bloqueó el paso a un autobús en la Vía de Cintura

Condenado por violar en Palma a una joven a la que conoció en un aplicación de citas

Condenado por violar en Palma a una joven a la que conoció en un aplicación de citas

El nuevo centro de servicios públicos de Palma, ubicado en el antiguo cine Metropolitan, contará con una comisaría y costará unos 17 millones de euros

El nuevo centro de servicios públicos de Palma, ubicado en el antiguo cine Metropolitan, contará con una comisaría y costará unos 17 millones de euros

PSIB y Més exigen decrecimiento turístico mientras el PP se aferra a la contención

PSIB y Més exigen decrecimiento turístico mientras el PP se aferra a la contención

'Supervivientes All Stars' salva a uno de sus nominados con más del 50% de apoyo del público

'Supervivientes All Stars' salva a uno de sus nominados con más del 50% de apoyo del público

Proyectan imágenes de Trump con Epstein sobre una de las torres del castillo de Windsor

Proyectan imágenes de Trump con Epstein sobre una de las torres del castillo de Windsor

El PP quiere incluir la vehicularidad del castellano en la educación sin tocar el Decreto de Mínimos

El PP quiere incluir la vehicularidad del castellano en la educación sin tocar el Decreto de Mínimos

Las mallorquinas Núria Caterina Bestard y Maria del Carme Serra debutan en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Las mallorquinas Núria Caterina Bestard y Maria del Carme Serra debutan en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
Tracking Pixel Contents