Nit de l'Art en Es Baluard: El cielo une a las artistas Sandra Cinto y Elisa Braem

Las exposiciones Preludio para el sol y las estrellas, de Sandra Cinto, y Nos encontramos en la noche, de Elisa Braem, son las elegidas por Es Baluard para la Nit de l’Art; y casualmente ambas artistas han encontrado en el cielo el motivo de su inspiración, pero tratado desde disciplinas distintas, el dibujo y la escultura.

Asimismo, ambas han contado con la colaboración del ceramista de Pòrtol Pere Coll, que «hace de puente entre la artesanía y la comunidad» a través del arte contemporáneo, tal como afirmó este miércoles la artista brasileña, una de las más destacadas de su generación en su país y con obra en el MoMA, entre otras colecciones.

Cinto expondrá en tres salas de la planta baja (Espacio C) y Braem en la superior (D), y entre ellas se podrá seguir visitando la muestra de Paysage Miró, por lo que «será toda una experiencia», destacó Baem.

David Barro, Sandra Cinto, Jackie Herbst, Aina Pomar y Elisa Braem / B. Ramon

Terraza del museo

Además, en la terraza del museo, Sandra Cinto ha creado una fuente de cerámica que pasa a integrar la colección permanente de Es Baluard. La instalación tiene «muchas capas de lectura», entre ellas «la importancia del agua, el único elemento capaz de moldear la piedra, como dijo Confucio», en palabras de la artista, para quien «el arte público puede cambiar la rutina diaria de las personas».

En cuanto a la exposición del interior, su comisaria artística, Jackie Herbst, explicó que «tiene un lenguaje muy identificable a partir del dibujo, en el que utiliza muy bien las escalas y donde cada punto es importante». Se puede ver en la sala del cielo nocturno, «que invita al público a jugar con sus sueños» y «proyectar lo que quieran en libros imaginarios», tal como propuso la artista.

Respecto a la sala dorada, anima a la gente a «ser sol en los días nublados». Por su parte, la exposición de Baem plantea «una simbiosis que habla del vínculo del ser humano con su entorno», destacó la comisaria, Aina Pomar Cloquell.