Nit de l'Art en Es Baluard: El cielo une a las artistas Sandra Cinto y Elisa Braem
Las exposiciones ‘Preludio para el sol y las estrellas’ y ‘Nos encontramos en la noche’ protagonizarán la cita del sábado en el museo de arte contemporáneo de Palma
Las exposiciones Preludio para el sol y las estrellas, de Sandra Cinto, y Nos encontramos en la noche, de Elisa Braem, son las elegidas por Es Baluard para la Nit de l’Art; y casualmente ambas artistas han encontrado en el cielo el motivo de su inspiración, pero tratado desde disciplinas distintas, el dibujo y la escultura.
Asimismo, ambas han contado con la colaboración del ceramista de Pòrtol Pere Coll, que «hace de puente entre la artesanía y la comunidad» a través del arte contemporáneo, tal como afirmó este miércoles la artista brasileña, una de las más destacadas de su generación en su país y con obra en el MoMA, entre otras colecciones.
Cinto expondrá en tres salas de la planta baja (Espacio C) y Braem en la superior (D), y entre ellas se podrá seguir visitando la muestra de Paysage Miró, por lo que «será toda una experiencia», destacó Baem.
Terraza del museo
Además, en la terraza del museo, Sandra Cinto ha creado una fuente de cerámica que pasa a integrar la colección permanente de Es Baluard. La instalación tiene «muchas capas de lectura», entre ellas «la importancia del agua, el único elemento capaz de moldear la piedra, como dijo Confucio», en palabras de la artista, para quien «el arte público puede cambiar la rutina diaria de las personas».
En cuanto a la exposición del interior, su comisaria artística, Jackie Herbst, explicó que «tiene un lenguaje muy identificable a partir del dibujo, en el que utiliza muy bien las escalas y donde cada punto es importante». Se puede ver en la sala del cielo nocturno, «que invita al público a jugar con sus sueños» y «proyectar lo que quieran en libros imaginarios», tal como propuso la artista.
Respecto a la sala dorada, anima a la gente a «ser sol en los días nublados». Por su parte, la exposición de Baem plantea «una simbiosis que habla del vínculo del ser humano con su entorno», destacó la comisaria, Aina Pomar Cloquell.
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
- Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
- Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
- Imputado un conductor temerario que bloqueó el paso a un autobús en la Vía de Cintura