El mundo del cómic centra la nueva edición de Teatre de Barra

A partir de esta semana, todos los jueves, diferentes establecimientos de restauración de la zona de Blanquerna acogerán cuatro funciones de los cinco montajes programados

Presentación del Teatre de Barra este miércoles en el Mar i Terra

Palma

El Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra acogerá el próximo 25 de octubre, a las 20 horas, la gran final de la vigésima séptima edición del Concurs d’Espectacles del Teatre de Barra, que ha sido presentada este miércoles y que, en esta ocasión, está dedicada al mundo del cómic.

El evento, plenamente consolidado dentro del calendario cultural de Palma, cuenta con el apoyo del Ajuntament de Palma y empresas vinculadas, en su mayor parte, al sector de la restauración.

La convocatoria informativa, que se ha desarrollado en las dependencias del espacio Maruja Alfaro Mar i Terra, ha contado con la asistencia del director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, y el coordinador del ciclo, Javier Matesanz, además de dos de los intérpretes que participan en esta edición: Catalina Rosell y Pedro Orell.

El certamen se iniciará este 18 de septiembre y se llevará a cabo, todos los jueves, hasta el 23 de octubre, sumando un total de seis jornadas de representaciones que tendrán lugar en establecimientos de restauración ubicados en torno a la zona de la calle Blanquerna.

Cada uno de estos días (18 y 25 de septiembre, y 2, 9, 16 y 23 de octubre), se escenificarán cuatro funciones de una misma obra, a las 19.30, 20.10, 20.50 y 21.30 horas.

Programación

- 'La caída de la casa Wayne', una tragicomedia gótica escrita y dirigida por Xisco Joan y con las actuaciones de Pedro Orell y Enric Garcia. (Bar ca na Mercy)

- ‘Ding’, una comedia escrita y dirigida por Marga Arrom, con Catalina Rosell y Joan Manel Vadell (Bar Mavi).

- ‘Totor’, una comedia escrita por Santi Celaya y dirigida por David Mataró, con Aina Cortès y Guillem Juaneda (Bodega del Sol)

- 'Entre dos mons', una obra definida como un 'tebeo crepuscular', escrita y dirigida por Josep R. Cerdà y con las interpretaciones de Aina Zuazaga y Àlex Tejedor (Hotel Ars Magna).

- 'Teo té una cita', comedia escrita por Deneb Alonso y dirigida por Luca Bonadei, con Pat Aguiló y Toni de los Ángeles (Restaurant Udon).

