El mundo del cómic centra la nueva edición de Teatre de Barra

El Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra acogerá el próximo 25 de octubre, a las 20 horas, la gran final de la vigésima séptima edición del Concurs d’Espectacles del Teatre de Barra, que ha sido presentada este miércoles y que, en esta ocasión, está dedicada al mundo del cómic.

El evento, plenamente consolidado dentro del calendario cultural de Palma, cuenta con el apoyo del Ajuntament de Palma y empresas vinculadas, en su mayor parte, al sector de la restauración.

La convocatoria informativa, que se ha desarrollado en las dependencias del espacio Maruja Alfaro Mar i Terra, ha contado con la asistencia del director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, y el coordinador del ciclo, Javier Matesanz, además de dos de los intérpretes que participan en esta edición: Catalina Rosell y Pedro Orell.

El certamen se iniciará este 18 de septiembre y se llevará a cabo, todos los jueves, hasta el 23 de octubre, sumando un total de seis jornadas de representaciones que tendrán lugar en establecimientos de restauración ubicados en torno a la zona de la calle Blanquerna.

Cada uno de estos días (18 y 25 de septiembre, y 2, 9, 16 y 23 de octubre), se escenificarán cuatro funciones de una misma obra, a las 19.30, 20.10, 20.50 y 21.30 horas.

Programación

- 'La caída de la casa Wayne', una tragicomedia gótica escrita y dirigida por Xisco Joan y con las actuaciones de Pedro Orell y Enric Garcia. (Bar ca na Mercy)

- ‘Ding’, una comedia escrita y dirigida por Marga Arrom, con Catalina Rosell y Joan Manel Vadell (Bar Mavi).

- ‘Totor’, una comedia escrita por Santi Celaya y dirigida por David Mataró, con Aina Cortès y Guillem Juaneda (Bodega del Sol)

- 'Entre dos mons', una obra definida como un 'tebeo crepuscular', escrita y dirigida por Josep R. Cerdà y con las interpretaciones de Aina Zuazaga y Àlex Tejedor (Hotel Ars Magna).

- 'Teo té una cita', comedia escrita por Deneb Alonso y dirigida por Luca Bonadei, con Pat Aguiló y Toni de los Ángeles (Restaurant Udon).