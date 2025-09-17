Las mallorquinas Núria Caterina Bestard y Maria del Carme Serra debutan en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Las jóvenes mallorquinas Núria Caterina Bestard y Maria del Carme Serra, estudiantes del Grado en Diseño de Moda de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), han presentado por primera vez sus propuestas en la 82 edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Las diseñadoras, nacidas en Inca y Palma, respectivamente, han formado parte, junto a 36 compañeros de UDIT, del desfile organizado por su universidad, la única que cuenta con desfile propio en el calendario oficial de la pasarela de moda de más recorrido y prestigio en España.

En este desfile en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, cada una de ellas ha presentado tres diseños dentro de la colección coral Los Ritmos, en un desfile celebrado en Museo de América.

UDIT es la primera y única Universidad especializada en Diseño, Innovación y Tecnología en España y representa la culminación de los más de 20 años del proyecto educativo de la prestigiosa Escuela de Diseño ESNE.