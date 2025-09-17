Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las mallorquinas Núria Caterina Bestard y Maria del Carme Serra debutan en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Son estudiantes de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología y han presentado tres modelos cada una en un desfile coral

Dos diseñadoras mallorquinas debutan en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Diseño de Maria del Carme Serra Crespí. /

Redacción Cultura

Palma

Las jóvenes mallorquinas Núria Caterina Bestard y Maria del Carme Serra, estudiantes del Grado en Diseño de Moda de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), han presentado por primera vez sus propuestas en la 82 edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Las diseñadoras, nacidas en Inca y Palma, respectivamente, han formado parte, junto a 36 compañeros de UDIT, del desfile organizado por su universidad, la única que cuenta con desfile propio en el calendario oficial de la pasarela de moda de más recorrido y prestigio en España.

En este desfile en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, cada una de ellas ha presentado tres diseños dentro de la colección coral Los Ritmos, en un desfile celebrado en Museo de América.

UDIT es la primera y única Universidad especializada en Diseño, Innovación y Tecnología en España y representa la culminación de los más de 20 años del proyecto educativo de la prestigiosa Escuela de Diseño ESNE.

Qué menos que horrorizarse

Investigado el chófer del tráiler atascado en el centro de Son Servera al dar positivo en la alcoholemia

El nuevo centro de servicios públicos de Palma, ubicado en el antiguo cine Metropolitan, contará con una comisaría y costará unos 17 millones de euros

PSIB y Més exigen decrecimiento turístico mientras el PP se aferra a la contención

'Supervivientes All Stars' salva a uno de sus nominados con más del 50% de apoyo del público

Proyectan imágenes de Trump con Epstein sobre una de las torres del castillo de Windsor

El PP quiere incluir la vehicularidad del castellano en la educación sin tocar el Decreto de Mínimos

