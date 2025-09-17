Llega a Mallorca la historia de la promesa del tenis que lo dejó todo para ser misionero en Perú hasta su muerte: horarios y cines
‘Solo Javier’, la película sobre Javier Sartorius Milans del Bosch, joven aristócrata madrileño que abandonó la fama para convertirse en monje, llega a Palma con dos pases en la Sala Augusta
El estreno en Mallorca de ‘Solo Javier’, la nueva producción de Bosco Films, acerca a la gran pantalla la sorprendente vida de Javier Sartorius Milans del Bosch, miembro de la aristocracia madrileña que, pese a tenerlo todo —juventud, éxito deportivo, dinero y carisma—, decidió renunciar a una prometedora carrera como tenista internacional para entregarse por completo a la fe y al servicio de los más pobres.
La vida de Javier Sartorius
Criado en una familia influyente, Sartorius brillaba en Estados Unidos con una vida de éxitos deportivos y sociales. Sin embargo, un profundo vacío existencial le llevó a replantearse todo. Tras un encuentro inesperado con Dios, abandonó la comodidad y la fama para recorrer distintos países —de Los Ángeles a Perú— hasta ingresar en el Seminario de Toledo y, más tarde, en la Comunitat de Santa María de Lord, en los Pirineos. Allí, en silencio y entrega, vivió sus últimos años hasta fallecer a los 44 años de un infarto.
Una historia que emociona
El filme, que ha generado expectación y debate en redes sociales por lo radical e inspirador de su testimonio, se define como una aventura espiritual y humana que muestra cómo un joven con todo lo que cualquiera soñaría decidió cambiar de rumbo para vivir desde la fe, en contacto con los pobres y lejos de los focos.
En Mallorca, ‘Solo Javier’ se estrenará este viernes 19 de septiembre en la Sala Augusta de Palma, con dos sesiones programadas: a las 18.55 y a las 20.50 horas.
