Es Gremi se reinventa con dos nuevos espacios: la Sala Zero y el Riff Club

Es Gremi, el centro musical que abrió sus puertas en Palma hace 22 años y que presume de ser uno de los más grandes de Europa, inaugurará dos nuevos espacios en las próximas semanas, el Riff Club y la Sala Zero, tras meses de obras de reforma con el sonido de las radiales y los martillos como protagonistas.

El Riff Club estará situado en lo que era la antigua recepción del centro, en el espacio que también ocupaban los baños, la radio de Sputnik, la escalera que subía a las oficina y la entrada a los locales. En él se servirá street food, es decir, un menú centrado en hamburguesas y perritos, que estará dirigido a los músicos de los locales de ensayo y los alumnos de la Escuela de Música. Abrirá de 16 a 00 horas y durante la franja horaria en que esté cerrado los músicos podrán acceder a sus habitáculos gracias a su tarjeta de socio. «El Riff puede visitarse desde el pasado viernes pero no será hasta finales de septiembre cuando esté concluido. Ahora mismo estamos fabricando una guitarra de seis metros de longitud que colgará del techo», apunta un ilusionado Bauzá.

Este coqueto espacio, con un aforo limitado, para unas cien personas, también contará con un pequeño escenario, el del antiguo Café Club, que se había convertido en un quebradero de cabeza para los responsables de Es Gremi. «Perdíamos dinero con él», confiesa Bauzá. Un escenario que podrán utilizar los músicos del centro, con distintas fórmulas, como el de la taquilla inversa si se precisa, y que contará con un equipo Meyer. «Sonará muy bien. Estamos tratando de cuidar nuestra esencia: el sonido. Queremos que en el escenario del Riff Club la música siempre sea gratuita para el público pero que el artista tenga un retorno. El músico siempre tiene que cobrar. Buscaremos ayuda del ayuntamiento para que sea un espacio subvencionado, o bien, con taquilla inversa», añade su responsable.

Una sala para 450 personas

Desde el Riff Club se podrá acceder a la otra joya de esta reforma, la Sala Zero. Un cristal separará ambos espacios, y según el espectáculo programado, ya sea un tardeo o un concierto o una fiesta de club, será opaco o transparente. Tendrá un aforo máximo de 450 personas, un número que se sitúa por debajo de las otras dos salas de Es Gremi, la más grande, para 1.400 espectadores, y la emblemática Sala 1, de hasta 900.

El Riff Club ya se puede visitar desde el pasado viernes / Gabi Rodas

«La Sala Zero dispondrá de dos barras, sin cocina, y con guardarropa. Su escenario será de 4,50x5 metros y contará con pantallas de LED y un cuidado equipo Meyer. A su derecha instalaremos un camerino, con el fin de dignificar al músico, y un espacio dedicado a la venta de merchandising», señala Jaime Segura, encargado de la comunicación de Es Gremi.

La Zero la inaugurará La Banda del Loki, el mismo grupo que ofreció el concierto de despedida del Café Club el pasado mes de julio. El 18 de octubre llegarán los Fuzztones. La sala estará enfocada al rock, el punk ,las jam session, las cenas-espectáculo, la música de club e incluso el humor.

Este proyecto de reforma de Es Gremi, que llevaba años gestándose en la mente de Pepe Bauzá, fundador y CEO de Es Gremi, también incluye cambios en la fachada del edificio, que será renovada y en la que se colocarán las teclas de un gran piano, bajo las cuales se accederá al Riff Club.

Es Gremi Centre Musical ha reforzado su proyecto con la incorporación, a finales de julio, de Pau Forner, que procedente del Mallorca Live Festival se une al centro como director artístico y de patrocinios. El diseño de interiores lleva la firma de Pep Maria Grimalt. «Estas obras han supuesto una fuerte inversión y un nuevo modelo de negocio en la dirección artística. Estamos ansiosos por iniciar esta nueva etapa, a la que se han sumado Estrella Damm y la Caixa», indica Bauzá.