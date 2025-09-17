Los Brindis publican 'Ya lloré suficiente', adelanto de su esperado álbum de debut

Los Brindis, la banda mallorquina compuesta por el vocalista Javi Saga, el guitarrista Manolo Martínez, el batería Bernat Company, el bajista Guillem Cerdà y el teclista Víctor Rodríguez, está de estreno: Ya lloré suficiente es su nuevo sencillo, adelanto del que será su esperado álbum de debut.

Grabada en directo en el estudio, Ya lloré suficiente contiene “toda la esencia sixty para una canción: una base rítmica contagiosa que incita al baile y un riff psicodélico aderezado con el evocador órgano Farfisa”, señala el grupo en un comunicado. “Todo ello, rematado con el toque irónico y surrealista en su letra en la que, en primera persona, el protagonista lamenta que su amor se lo haya llevado (casi) todo, hasta las cortinas… todo, menos su amor por ella. El clásico ‘contigo, pero si ti”, añaden.

Ya lloré suficiente llega tras la publicación, este verano, de Los Brindis, el primer tema de composición propia de este grupo. Se grabó en Es Teatre de Calvià, con dirección de Tomi Solbas. La masterización corrió a cargo de Michael Mesquida en los Estudis Favela.