Los Brindis publican 'Ya lloré suficiente', adelanto de su esperado álbum de debut
Grabada en directo, contiene "toda la esencia sixty para una canción", señala el grupo
Los Brindis, la banda mallorquina compuesta por el vocalista Javi Saga, el guitarrista Manolo Martínez, el batería Bernat Company, el bajista Guillem Cerdà y el teclista Víctor Rodríguez, está de estreno: Ya lloré suficiente es su nuevo sencillo, adelanto del que será su esperado álbum de debut.
Grabada en directo en el estudio, Ya lloré suficiente contiene “toda la esencia sixty para una canción: una base rítmica contagiosa que incita al baile y un riff psicodélico aderezado con el evocador órgano Farfisa”, señala el grupo en un comunicado. “Todo ello, rematado con el toque irónico y surrealista en su letra en la que, en primera persona, el protagonista lamenta que su amor se lo haya llevado (casi) todo, hasta las cortinas… todo, menos su amor por ella. El clásico ‘contigo, pero si ti”, añaden.
Ya lloré suficiente llega tras la publicación, este verano, de Los Brindis, el primer tema de composición propia de este grupo. Se grabó en Es Teatre de Calvià, con dirección de Tomi Solbas. La masterización corrió a cargo de Michael Mesquida en los Estudis Favela.
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
- La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
- Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
- Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- Imputado un conductor temerario que bloqueó el paso a un autobús en la Vía de Cintura