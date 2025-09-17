Antoni Llabrés, en el pregón de la Setmana del Llibre: «Necesitamos medidas urgentes que garanticen la pervivencia del catalán»

Con el pregón de Antoni Llabrés, presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), y un concierto a cargo de La Barraka Ska, se ha inaugurado esta tarde la 36 Setmana del Llibre en Català, que permanecerá abierta hasta el próximo domingo en los renovados Jardins de la Misericòrdia de Palma.

En su intervención, Llabrés ha señalado la lectura como “el antídoto más poderoso” ante el “clima de hostilidad, peligroso para la convivencia”, que se ha instalado en nuestra sociedad en los últimos tiempos. “Nos invade una oleada de intolerancia, incluso de odio al diferente, por su religión, ideología, raza, sexo u otras condiciones o circunstancias de naturaleza personal o social”, ha advertido.

El máximo responsable de la OCB ha añadido que este “fanatismo” también salpica Mallorca y “se traduce en alarmantes muestras de aversión a la lengua catalana”, una embestida que se produce, entre otras causas, por “la falta de políticas lingüísticas de acogida y de inclusión lingüisticocultural a la altura del envite” así como por una “insuficiente consciencia lingüística de los hablantes mismos”.

Dos lectores, hoy en la apertura de la Setmana del Llibre en Català / Guillem Bosch

“Si no reaccionamos a tiempo, de manera urgente, y tomamos medidas que aseguren la sostenibilidad lingüística y cultural, no tenemos garantizada, a medio plazo, la pervivencia de la lengua”, ha espetado Llabrés.

En defensa de los quioscos

El pregonero ha iniciado su lectura con una “modesta vindicación del quiosco como antesala de las librerías, como protolibrería de la infancia”, y ha recordado a un buen número de librerías de Palma que conoció y que ya han desaparecido: Jovellanos, Ereso, Tous, Es Cantó, Jaume de Montsó, Llibres Mallorca… También ha agradecido el ejercicio de aquellas personas que “nos han enseñado a leer y sobre todo a aficionarnos a la lectura”, “una de las cosas más trascendentes que nos habrá pasado en la vida”. Porque como bien ha dicho Llabrés, “los niños que leen más, hablan y escriben mejor. Si conseguimos que los más jóvenes tengan ‘llegiguera’ serán personas más formadas, más cultas, más críticas, más libres. Serán mejores personas”.

La de Llabrés no ha sido la única intervención durante la inauguración de esta fiesta de los libros, antes lo han hecho el conseller insular de Cultura, Guillem Ginard, y el librero y distribuidor Francesc Sanchis, expresidente del Gremi de Llibreters de Mallorca y copropietario de las librerías Embat y Quars, quien ha destacado que esta cita literaria “es mucho más que una feria. Es un lugar de conexión entre lectores y autores, una celebración abierta y una muestra de la riqueza cultural de nuestra tierra”.

Durante los próximos días, la programación de la Setmana del Llibre, en la que participan nueve librerías y cuatro editoriales, propone todo un abanico de actividades, desde cuentacuentos para los más pequeños, como Contes per salvar el planeta con el Pirata Pedorreta, hasta actos literarios como el homenaje a Joan Perelló, o la presentación de los libros ganadores de los Premis Mallorca de Creació Literària 2024.

El fin de semana llegará cargado de momentos especiales, entre ellos el cuentacuentos Los misterios de la tía Remei, la presentación gastronómica Tapes i còctels amb oli de Mallorca, o el recital poético Tan bonita i tirana de Blanca Llum Vidal, con acompañamiento musical de Joana Gomila.