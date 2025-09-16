Robert Redford y su vínculo con Mallorca: del pintor callejero al recuerdo familiar en Alcúdia

La muerte de Robert Redford, una de las grandes leyendas de Hollywood, ha despertado también en Mallorca un recuerdo muy especial: el paso del actor y director por la isla en distintas etapas de su vida. Antes de ser una estrella del cine, Redford ya había tenido una relación estrecha con la isla, que él mismo relató en entrevistas años después.

Primer viaje en 1957

“Era 1957, así que todavía estaba la Guardia Civil (…) Fue una experiencia maravillosa. Viajé por el país, estuve en Barcelona y luego pasé dos meses en Mallorca, donde pinté algunos cuadros”, recordaba Redford. Aún no era actor. Se ganaba la vida como pintor callejero, en busca de inspiración y tranquilidad, mucho antes de que Sidney Pollack o Paul Newman marcaran su carrera cinematográfica.

El regreso con su familia

Convertido ya en intérprete y con los primeros papeles en Hollywood, Redford regresó a la isla en la década de los sesenta, esta vez acompañado de su familia. Eligió Alcúdia, entonces un pequeño pueblo de pescadores, como lugar para criar a sus hijos en contacto con “otras culturas”. Fue una etapa de búsqueda personal: “No estaba seguro de si quería seguir siendo actor. Había hecho tres películas en Hollywood y me tomé un año sabático”, confesó en otra ocasión.

El protagonista de Todos los hombres del presidente o Memorias de África, que más tarde levantaría su propio imperio cultural en las montañas de Utah con el Festival de Sundance, encontraba en Mallorca un contraste perfecto: calidez mediterránea y vida sencilla, muy alejada del ruido de Hollywood.

En 2012, durante una visita a Madrid para presentar el canal Sundance Channel en España, Redford volvió a evocar la isla con nostalgia. Una relación con Mallorca más personal que cinematográfica, marcada por la pintura, la familia y el recuerdo de un tiempo en el que todo estaba por decidir.