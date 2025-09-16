La Galería Marimón apuesta por el cubano Kcho para la Nit de l'Art
La exposición reunirá lienzos de gran formato y dos esculturas de especial relevancia en la trayectoria reciente del artista
El artista cubano Kcho, el alter ego de Alexis Leyva Machado, figura clave del arte contemporáneo latinoamericano y primer creador cubano con obra permanente en el MoMA de Nueva York, inaugurará exposición en la Galería Marimón dentro de la Nit de l’Art, cita cultural que tendrá lugar este sábado 20 de septiembre en Palma y que cada año convierte la ciudad en un epicentro internacional del arte contemporáneo.
La exposición de Kcho en la Marimón reunirá lienzos de gran formato y dos esculturas de especial relevancia en la trayectoria reciente del artista. Fiel a su lenguaje, el creador trabaja con materiales como maderas, remos, cuerdas y objetos encontrados para construir un relato visual sobre el viaje, la memoria y la esperanza.
El proyecto refuerza el compromiso de la Galería Marimón con la apertura internacional de Palma como plataforma de diálogo cultural, acercando a la isla la obra de uno de los artistas más influyentes de la escena caribeña y global.
A lo largo de su trayectoria, Kcho ha expuesto en instituciones como el Museo Reina Sofía (Madrid), el MoMA (Nueva York) o el Centre Pompidou (París), consolidándose como un referente en torno a los temas de la migración y el mar. Su obra, cargada de símbolos universales, conecta con la experiencia colectiva y los desafíos contemporáneos.
