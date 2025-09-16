Francesc Sanchís, librero y distribuidor: «Si un librero no tiene complicidad con su cliente, difícilmente podrá sobrevivir»

Podemos decir que vive un período de reconversiones múltiples.

Cierto, por una parte, tenemos la de la distribuidora de libros, que, por motivos relativos al alquiler, como muchas otras empresas o particulares, debemos reconvertir, cambiando el local, enorme, por uno más asequible. Eso llevará a que dejemos de ser almacén de las editoriales, que en muchas ocasiones confían en nosotros como depositarios de su stock. Con este cambio de línea, nos convertiremos en gestores de propuestas, dando prioridad a la difusión de los títulos, cosa que esperamos repercutirá en las ventas. Luego estamos viviendo el traspaso de las dos librerías, Embat y Quars.

¿Qué implica distribuir? O, con otras palabras, ¿cuál es el trabajo del distribuidor de libros?

Nuestro sistema, y no exagero al decir que somos los únicos en utilizarlo en Balears, consiste en ser delegados de las editoriales, no compramos y luego vendemos los libros a las librerías, sino que las editoriales nos ceden sus volúmenes y nosotros los vamos colocando en los puntos de venta.

¿Y cuándo estos los devuelven después de un tiempo?

Hasta ahora, los guardábamos nosotros en nuestro almacén. Precisamente eso es lo que queremos cambiar: dejar de ser almacén, cosa que ya no son las distribuidoras en el estado. Incluso algunas cobran un alquiler a las editoriales por un espacio determinado, cosa que ha promocionado la existencia de saldistas, empresas que compran a precio de saldo y revenden en otros países de Sudamérica.

¿Cómo puede conseguirse que un libro que llega a una librería pueda estar semanas expuesto en el escaparate o en un punto clave del interior?

Es cosa imposible de conseguir, dado el volumen de libros que les llegan a las librerías. De todas maneras, ese no es nuestro trabajo, cada punto tiene sus propias maneras de resaltar un título u otro, según sus criterios. Nosotros debemos hacer que el ejemplar sea conocido y reconocido, que esté en la librería o que en caso contrario pueda estar en pocos días, pero la valoración final la hace el librero. Una cosa que funciona muy bien, sobre todo por lo que a libros hechos aquí se refiere, es el «boca oreja», que se hable del libro, en la calle, en las tertulias, entre amigos o que la prensa local publique una buena reseña.

¿Cuántos libros se editan en Balears cada año?

No puedo decirlo exactamente y depende del año, pero siempre hablamos de varios centenares, contando los de las editoriales consolidadas, las amateurs y las autoediciones. De entre estos tres grupos, los editores profesionales sí suelen controlar lo que se publica pues ellos se juegan su prestigio como sello, mientras que los otros no pasan tantos filtros y publican muchas veces sin controles de calidad.

¿Y número de ejemplares por título?

Las primeras ediciones de libros publicados en Balears normalmente van también de dos a cuatro centenares de ejemplares. De todas maneras, con los progresos técnicos y las facilidades a la hora de editar, cada vez sale más a cuenta realizar tirajes pequeños y reeditar si es el caso.

Para una distribuidora como la suya: ¿es lo mismo distribuir un libro de una editorial solvente que uno sacado en formato autoedición?

Solemos ser reacios a la hora de distribuir autoediciones y títulos que no vengan avalados por editoriales que conocemos. Solamente en casos muy concretos solemos hacerlo.

Lo indicábamos antes: esta remodelación de la distribuidora coincide con la noticia del traspaso de las dos librerías que usted regenta, Embat y Quars.

Cerramos una etapa y a la vez nos vemos impulsados por la jubilación. Tanto mi mujer, Gloria, como yo mismo ya tenemos una edad y al no tener un recambio generacional en el seno de la familia, buscamos emprendedores que quieran continuar con esos dos espacios. Y ya le digo, una librería no hace rico al propietario, pero sí que le enriquece en otros términos si le gusta el oficio. Por otra parte, cerrar una librería siempre es una noticia triste pues sin ellas el mundo del libro tendría poco sentido. Toda librería aporta y mucho a la sociedad, sin duda.

Espacios referentes cada uno en sus temas concretos. De hecho, Embat ha sido galardonada en los premios del Consell de Mallorca.

Si bien es cierto que Embat, en sus inicios fue un referente en temas de pedagogía y Quars en los de ciencias puras y sociales, hoy, el mercado pide una generalización más que una especialización.

Dejan atrás pate de la historia cultural de Palma.

Cosa que nos enorgullece. ¿Se imagina lo que representa haber podido dar voz a los grandes creadores y entablar amistad con ellos? Le daré como muestra un ejemplo: con Mario Benedetti estuvimos en Pollença, Madrid y en su casa de Montevideo y esto no se paga con dinero. Y otro ejemplo más: Puedo decir que fuimos nosotros, como libreros, los que creímos en Carme Riera cuando era una desconocida que acababa de publicar Te deix, amor, la mar com a penyora. Y, desde entonces, hemos seguido de cerca su trayectoria, presentando en Palma algunos de sus títulos posteriores. Todas estas relaciones son impagables.

La librería como lugar de encuentro.

Sí, pues consideramos que ese movimiento en torno a los libros, que va más allá de la propia venta y distribución, nos da un cierto valor añadido, una plusvalía como empresarios.

El presente de las librerías pasa por este movimiento cultural ¿Y el futuro?

Pues seguir por ese camino y añadir otros que ayuden a fidelizar el cliente, como organizar clubes de lectura. Los clubes de lectura ayudan a la difusión de los libros, pero a la vez cohesionan a las personas. Tienen su labor social. Y le añado que, si un librero no tiene algo de complicidad con su cliente, difícilmente podrá sobrevivir, complicidad que se materializa con la ayuda y recomendación. Conocer los gustos del lector te da un valor extra como librero.