Una comedia ¿romántica? y danza contra el 'bullying' inician la temporada del Teatre Principal de Palma

La comedia Tu em vas prometre una història d’amor, aparentemente romántica, inaugura el viernes la temporada del Teatre Principal de Palma, que proseguirá el sábado con la danza y videocreación de Loneliness, en la que se aborda el acoso escolar.

El colectivo de los jóvenes «es uno de los públicos que queremos cuidar» en la sala pública de Ciutat. Lo afirmó este mertes el director, Miquel Martorell, en la presentación de la programación de otoño e invierno.

Por ello han apostado para empezar por un «espectáculo comprometido», tal como añadió sobre el de danza, que estuvo nominado en cuatro categorías a los Premios Max. En cuanto a la obra de teatro que se representará el día anterior, llega «procedente de la Sala Beckett de Barcelona y también se podrá ver al día siguiente en Manacor con el programa Teatres en Xarxa», en palabras de Martorell.

Programa completo

El programa completo hasta enero y un avance de lo que vendrá en 2026, además de información útil del Principal, se puede coger de forma gratuita en el recibidor en horario de taquilla.

El público más asiduo se llevará una sorpresa con la imagen renovada del librito, creada por el ilustrador Felip Ariza y que aporta «frescura sin perder la elegancia que caracteriza a las producciones del teatro», según dijo el director insular de Cultura, Guillem Ginard.

Para el autor, ha sido una gran satisfacción «poder contribuir a la comunicación de una institución histórica», más aún por su relación con la isla y la libertad que le han dado a la hora de «crear un universo imaginario de personajes y objetos», todos ellos vinculados a los diferentes espectáculos de este año.

Entre las apuestas de la nueva temporada hay grandes nombres de la escena nacional, como por ejemplo Juan Diego Botto y Sergio Peris-Mencheta, en esta ocasión como dramaturgos de 14.4, una obra sobre un menor migrante, Ahmed, que tras su odisea hasta llegar a España, la realidad no se parece a lo soñado. El drama «no exento de humor» estará en cartel el sábado 27 de septiembre.

Para el miércoles y viernes anteriores, los días 24 y 26, subirá a escena la adaptación del libro de Guillem Frontera Els carnissers, mientras que el jueves vuelve el homenaje a las bandas sonoras emblemáticas del séptimo arte, interpretadas por la Orquestra Simfònica y con los comentarios de José Luis Garci e Inocencio Arias.

Temporada de ópera

A finales de octubre, los días 22, 24 y 26, comienza la 40 edición de la temporada de ópera con Tosca, el gran clásico de Puccini, donde el bajo barítono menorquín Simón Orfila interpretará el papel de Scarpia.

Para concluir el mes, las Hermanas Picohueso representarán Skai is ful los días 25 y 26; y el viernes 31 llegará la comedia de Jordi Galceran Turisme rural, con la dirección de Sergi Belbel. Durante la primera semana de noviembre, el jueves 6, el Principal acogerá en catalán la multipremiada obra de Yasmina Reza, Un déu salvatge, en esta ocasión dirigida e interpretada por Pere Arquillué.

Y la obra de Marguerite Duras La música será interpretada por dos reconocidos actores de la escena nacional, Ana Duato y Darío Grandinetti, bajo la dirección y dramaturgia de Magüi Mira, el domingo 9.

Otros espectáculos durante los meses de noviembre y diciembre son el concierto de Leonor Watling y Leo Sidran, la shakesperiana Los dos hidalgos de Verona, el concierto de Chicuelo y Marco Mezquida, la alabada obra La otra bestia, del dramaturgo y director mallorquín José Martret, con Pedro Ayose, y Gegant, con Josep Maria Pou.