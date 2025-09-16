Bellas Artes de Adema conecta a su alumnado con escenarios nacionales e internacionales

La Escuela Universitaria Adema ha presentado en la Fundación Barceló la programación anual del grado en Bellas Artes 2025/2026, que este curso establece un recorrido expositivo nacional e internacional conectando a su alumnado con importantes escenarios del arte contemporáneo de Madrid, Londres, Gdansk (Polonia), Macerata (Italia), Chicago y Nuevo México (EE. UU.) y la Bienal de Venecia, entre otros, así como en diferentes espacios de Mallorca.

La presentación ha tenido lugar este martes en el marco de la Nit de l’Art 2025, una de las citas culturales más relevantes del calendario de Palma, y constituye el punto de partida de un curso en el que Adema refuerza su compromiso con la excelencia académica, la práctica artística como eje de la formación y la proyección internacional de sus estudiantes.

El Grado en Bellas Artes alcanza este año su cuarto año y consolida un salto cualitativo. Desde su creación, Adema Bellas Artes ha apostado por un modelo innovador que combina investigación, producción y difusión artística a través de proyectos de aprendizaje con la convicción, según palabras de la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes, Amparo Sard, “de que el arte se aprende creando y enfrentando a los estudiantes a los mismos retos que tendrán en su vida profesional.

"Durante este curso que se inicia, esa apuesta se materializa en una agenda de exposiciones y proyectos en el que vincularemos a nuestro alumnado de todos los cursos con instituciones culturales de referencia tanto dentro como fuera de nuestra isla, en escenarios de suma importancia en la escena del arte contemporáneo”, añadió.

En este sentido, la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes de Adema, Amparo Sard, ha subrayado la relevancia de esta programación en el camino de los estudiantes hacia su futuro profesional: “Es de suma importancia que nuestros alumnos no solo adquieran conocimientos técnicos y teóricos, sino que tengan la oportunidad real de profesionalizarse.

La experiencia de exponer en galerías, museos y espacios de instituciones de referencia les permite una incursión directa en el mundo del arte contemporáneo, en sus dinámicas y exigencias. Nuestro objetivo es que comprendan el funcionamiento del ecosistema artístico desde dentro y que su paso por la universidad sea ya el inicio de su trayectoria laboral”.