El artista Ramiro Oller presenta 'Palma de mi lengua' en la Nit de l'Art

El artista argentino Ramiro Oller expone Palma de mi lengua en el marco de la Nit de l’Art, aunque sus cuatro «figuras camufladas, ambiguas, con formas abiertas», se adelantan a la cita del sábado, la fiesta de los galeristas, ya que se inauguran este martes en el Gran Meliá Victoria de la mano de Pelaires.

Las piezas de esta instalación se podrán visitar durante un par de meses e invitarán al espectador a jugar con la tridimensionalidad propia de las esculturas, pese a que el autor se siente más cómodo al hablar de «dos dimensiones y media. Estoy a mitad de camino entre un dibujo, una pintura y una escultura», dice sobre unas obras que «coquetean con el espacio, con la ilusión de la espacialidad», tal como detalla Oller.

Al observar las cuatro figuras y sumergirse en ellas, el público también tendrá que «jugar con la imaginación» porque las piezas tienen «cualidades polimórficas».

«Tengo mi propia interpretación de lo que yo hago, aunque no es la única y a veces ni siquiera es la mejor. Siempre estoy muy abierto para ver qué otros significados aparecen, debido a que uno como artista es un simple vehículo de algo que después se sociabiliza y resignifica, o al menos así es como yo lo vivo».

Por ejemplo, la pieza Trabalenguas es para Ramiro Oller «la interconexión de las lenguas», metafórica y literalmente, debido a que «una lengua se mete dentro de la otra, la toca, se pega y al final la escultura toma forma».

La escultura 'Trabalenguas' / .

El título

En cuanto al título que ha dado a toda la instalación, la palabra ‘Palma’ es un guiño a la ciudad en la que expone, aunque también a las manos, ya que aparecen dedos en las otras piezas.

Además, «hay una banda de rock en Argentina llamada Los Abuelos de la Nada (donde estuvo Andrés Calamaro) con un tema muy lindo titulado Himno de mi corazón y su primera estrofa comienza así: ‘Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón’». De este modo, el artista unió sus dos pasiones, las artes visuales y la música, y le dio un doble sentido al topónimo de la capital balear.

A la escultura Trabalenguas se suman Anjo, Daimon y Ghabh, creadas en latón y esmalte sobre acero, por lo que reflejan su propia forma y crean un efecto que hace que desaparezcan intermitentemente.

«Son formas porosas que también se construyen con lo que no hay», explica el autor.

Cuando inicia las creaciones, piensa en ellas como si fuesen pinturas, la especialidad en la que se inició, y las desarrolla en dos dimensiones y media ideando «un mundo de paradojas visuales, de hermetismos transparentes, de ficciones de impermeabilidad, desplegadas y multiplicadas como figuras en un espejo», donde «lo que parece simple y obvio se vuelve complejo y desorientador», advierte.