Estos son los cinco grupos finalistas del concurso Pop Rock

La comisión técnica profesional del Pop Rock 2025, formada por prestigiosos expertos en el ámbito artístico y musical, ha escogido a los cinco grupos finalistas que actuarán el próximo 27 de septiembre en el transcurso del concierto multitudinario que tendrá lugar en ses Voltes: Manena, Mon Joan Tiquat, Tebals, U.R. Bad y Yo soy David Goodman.

La comisión técnica está integrada por Miguel Gibert, batería y letrista del grupo La Granja, ganador de la edición de 1986; el músico y periodista Julio Molina; la periodista especializada en Cultura Anna de la Salud, y la música, escritora y terapeuta Arantxa Andreu.

A todos estos nombres se sumará, en el caso de la final, el de la compositora, instrumentista, cantante y presentadora de origen macedonio y nacida en Palma Maika Makovski.

Por parte de la comisión técnica, se ha hecho hincapié en la gran calidad musical puesta de manifiesto por los grupos que han tomado parte en las semifinales, por lo que “la decisión sobre los finalistas, adoptada por unanimidad, ha sido el fruto de un largo debate”.

Nivel, diversidad y juventud

Los componentes han destacado también el excelente nivel y diversidad de las bandas participantes en las semifinales, además de la juventud de sus integrantes. En su opinión, todos los candidatos "hicieron méritos suficientes para acceder a la final".

En este sentido, los miembros de la comisión han alentado a los aspirantes a “seguir haciendo música y mantenerse atentos al desarrollo de la final del día 27”, toda vez que los semifinalistas tienen todavía la posibilidad de optar a algunos de los accésits previstos en las bases del certamen.

Cabe recordar que la final será retransmitida por IB3 TV y contará con las actuaciones, como grupos invitados, de La Granja y Lyra's Hell, que se impuso a la edición del pasado año.