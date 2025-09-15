Rels B se une a la banda sonora del videojuego EA SPORTS FC™ 26

Mallorca se escucha en el mundo del videojuego: el artista Rels B forma parte de la banda sonora de EA SPORTS FC 26, junto a grandes estrellas internacionales como Ed Sheeran, PinkPantheress y el futbolista profesional Moise Kean (KMB). La banda sonora incluye más de 100 canciones de artistas de todo el mundo, combinando talentos consolidados y emergentes.

El objetivo tras el fichaje de Rels B es "reflejar la diversidad musical global". Steve Schnur, Worldwide Executive & President of Music en Electronic Arts, afirma: «FC 26 es nuestra banda sonora más atrevida y diversa hasta la fecha, que se hace eco de la voz de la comunidad FC a través de la música y la cultura».

A través de la banda sonora de FC 26, EA SPORTS FC sigue consolidando su reputación como creador de tendencias culturales. Las bandas sonoras anteriores han contado con talentos emergentes que se han convertido en nombres muy conocidos, como Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon y Alex Spencer.

Fecha de lanzamiento de EA SPORTS FC 26

La banda sonora completa está disponible en plataformas musicales y en la mayoría de las plataformas de streaming. EA SPORTS FC 26 se lanzará mundialmente el 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre.