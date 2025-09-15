Pilar Arnau: «Hoy Llompart estaría muy enfadado»

Dice la doctora en Filología y Filosofía Pilar Arnau que la vida y obra de Josep Maria Llompart (Palma, 1925 - 1993) todavía guarda sorpresas y un epistolario muy importante aún sin difundir. Ella acaba de publicar Mentre em resti un bri d’alè. Josep Maria Llompart de la Peña: un home polifacètic al servei del país, editado por Quid Pro Quo, un retrato coral que ha escrito a partir de entrevistas, encuentros y berenars con quienes le conocieron. La autora se ha aproximado, una vez más, a este homenot «con mucho respeto y también con curiosidad» y cree que hoy, viendo la situación del catalán en Balears, el que fue fundador y presidente de la Obra Cultural Balear (OCB) y también de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana «estaría enfadado y enojado».

Imagen de archivo de Josep Maria Llompart (1925-1993), en su despacho.

Esta es la segunda biografía de Llompart que ha escrito Arnau, quien en 2011 aceptó un encargo del ayuntamiento de Palma. La que ha publicado este año salda la deuda contraída por la autora con el poeta, ya que le había quedado mucho material sobre él por explicar. En Mentre em resti un bri d’alè el lector se encontrará con un Llompart muy público. «A mí no me interesa la vida privada de las personas que biografío. Me interesa el trabajo que han hecho, por qué lo han hecho, qué repercusiones ha tenido», explica la escritora, quien define al escritor como «una persona mucho más empática y cercana de lo que mucha gente piensa». El libro está ordenado por capítulos cronológicos, con una introducción sobre la vida familiar de este conocido autor y su infancia en Galicia. Se trata de una revisión de su vida con un propósito divulgativo, sin nostalgias ni hagiografías, remarca la autora.

Sin discípulos ni imitadores

De las diversas facetas de Llompart, escritor, historiador de la literatura, traductor, prologuista, profesor, activista cultural... Pilar Arnau cree que hay una más desconocida que otras. «Fue un gran poeta, aunque no siempre fue leído. Y fue un poeta que, curiosamente, no ha tenido ni discípulos ni imitadores», añade.

Quizás, como se ha reivindicado en este Any Llompart, su activismo en defensa de la cultura y lengua catalanas es lo que más ha trascendido. Teniendo en cuenta esa faceta, Pilar Arnau tiene muy claro qué pensaría el escritor al ver los ataques contra el catalán. «Creo que en estos momentos Josep Maria Llompart estaría muy implicado en las actividades de la Obra Cultural Balear, de la cual ya fue presidente y vicepresidente. Y estaría muy implicado participando en muchas actividades a favor de la lengua, porque la situación es muy diferente ahora de cuando él fue presidente de la OCB en los años 70, no había democracia, era otra situación. El catalán era mayoritario en la calle, no en la escuela, pero sí en la calle. Ahora ha cambiado muchísimo. La llegada masiva de personas no catalanoparlantes y con una falta muy importante de acogida lingüística hacia ellas... La situación es muy diferente. Yo creo que hoy estaría enfadado y empipat, porque hay mucha gente que llega a una cierta edad que ya no tiene tiempo de estar decepcionada. Hoy en día estaría muy enfadado».

Pilar Arnau define a Llompart como una persona "mucho más empática y cercana de lo que mucha gente piensa". / GUILLEM BOSCH

A principios de este septiembre, Pilar Arnau participó en un congreso en Santiago de Compostela para hablar sobre Llompart y allí le contaron una anécdota sobre el autor mallorquín, una de esas sorpresas a las que se refería al inicio de la conversación. «Un poeta me explicó que se sabía La Balanguera porque se la había enseñado Josep Maria Llompart, en un viaje en autobús por Tarragona, de aquellos encuentros de Galeusca, de escritores que escribían en gallego, en catalán y en vasco. Él les enseñó La Balanguera, primero como poema y después a cantarla», relata.

Tras tantos años de investigar sobre este escritor, traductor y activista, Arnau se atreve a realizar paralelismos con otras figuras muy conocidas. «Como poeta, es un excelente poeta, lo puedes comparar con Salvador Espriu, de quien era muy amigo, o con Marià Villangómez. Con todos hay un epistolario muy interesante. Como referente cívico, aquí en Mallorca, en parte se podría comparar con Aina Moll», afirma la biógrafa.

Aunque Mentre em resti un bri d’alè ha finiquitado esa deuda que Pilar Arnau tenía pendiente con Llompart, y a pesar de que Nova Editorial Moll publicará las obras completas del autor, aún queda material sobre el que la filóloga quisiera trabajar. «Hay un epistolario también muy importante que aún no se ha publicado. Me interesaría más publicarlo en una edición crítica, pero necesitaría dos o tres años, como mínimo, antes es imposible», considera.

Acerca del reconocimiento que supone el Any Llompart, Arnau lo califica de «muy discreto» y confía en que este otoño el homenaje sea más activo, con ciclos de conferencias y más propuestas.

En cuanto a la biografía que acaba de publicar, el próximo 23 de septiembre, la presentará en la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. También tiene previsto hacerlo en la librería Documenta y, a finales de octubre, en Mallorca.