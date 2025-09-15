'¿Quién matará a Mesalina?' obtiene cuatro premios en el Festival s'Illo

La obra de teatro ¿Quién matará a Mesalina? o las femme fatale deben ir al cielo ha sido galardonada en los Premios s’Illo en las categorías de mejor espectáculo, dirección, dramaturgia e interpretación para la actriz Lara Martorell.

Se trata de una comedia negra feminista, una versión libre creada por Jeroni Obrador inspirada en los mitos de Mesalina y Salomé y en la obra de Oscar Wilde con el fin de defender a la mujer desde los escritos antiguos y bíblicos. La comedia acaba de triunfar en el Festival s’Illo tras haber sido representada tanto en el teatro de Santanyí como en el castillo de Bellver.