10 años de cosas buenas

Nació el Ciclop (Festival de Teatre Visual...y de gesto, de circo, de danza y muchas cosas más) como prolongación del C.IN.E. (Centre d’Investigació Escènica) de Sineu y con la incertidumbre de toda aventura cultural que brota. Marta Barceló y Biel Jordà pusieron la idea, el entusiasmo y el trabajo. El pueblo se sumó. De eso hace ya diez años, todo un milagro en las artes escénicas. Una década por la que han pasado premios nacionales, compañías de media Europa y decenas de propuestas locales. Cuesta definir el evento, y eso es bueno, y en muchas ocasiones, también cuesta encapsular los espectáculos, y eso es todavía mejor. El Ciclop difumina los límites de entre géneros, se arriesga. En los tres días que dura el evento puedes ver una obra inmersiva de tintes sociológicos como Odissees de La Mecánica -triunfando desde Mallorca al infinito pasando por el Fringe- a Manolo Alcántara instalando y desinstalando o a Inés Sarmiento contando historias con su cuerpo. Todo puede pasar en Sineu cuando se alza el telón imaginario y todo revierte en la comunidad, la geográfica del centro de una isla; la escénica, necesitada de calle y atrevimiento.

Este año, el Ciclop, del 19 al 21 de este mes, además de celebrar el número redondo, rinde homenaje a Gràcia Moragues -artista de circo que nos dejó hace poco- con el Cabaret Purpurina y se vuelca en el talento balear y catalán. Podremos ver el estreno de Skai is ful, lo nuevo de Hermanas Picohueso, en formato interactivo; el circo contemporáneo de Nacho Flores (Domte), a Cati Carrasco con la primera entrega del proyecto Cybil·la, donde fusiona danza, tradición y futuro, a la citada Sarmiento, que presenta Hereva.

Además, bailaremos al ritmo de Pitxorines, y volveremos a sorprendernos con la Nit Canalla y lo que son capaces de crear un grupo de adolescentes durante una noche en vela.

Hace ya diez años que el Ciclop marca el inicio de la temporada escénica y también el camino para otros festivales, chicos y medianos, que son y que serán.