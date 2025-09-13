La prèvia
Varietat de propostes
Música variada per aquest cap de setmana. Aquí teniu algunes propostes.
Per avui matí, dues cites amb l’orgue, una a Alaró (11.30) i l’altre a Sant Vicenç de Manacor (12h). A la primera Miquel Bennàssar oferirà el tradicional concert dels dissabtes matí i a la segona, Eudald Dantí inaugura la setmana de l’orgue manacorina, que continuarà demà horabaixa (18h) en el Conservatori de la ciutat amb un taller coordinat per Wilfried Praet.
Les Nits a la fresca del Casal de Cultura de Can Gelabert de Binissalem (21h), presenten avui capvespre un recital de Maria del Mar Bonet, acompanyada pels músics Toni Pastor i Marc Grasas.
A Palma, a la mateixa hora, el Trui Teatre ens proposa un espectacle protagonitzat per Ara Malikian, el violinista inclassificable, el qual presenta el seu darrer títol, Intruso.
A l’Hotel Can Bonico de Ses Salines (19h), el duo de piano i violí Laipang-Prats, interpretarà obres de Clara Wieck, Maurice Ravel, Eduard Toldrà i George Gershwin.
A Pollença, en el Claustre de Sant Domingo (20h), segueix el Festival Ravel, organitzat per l’Orquestra de Cambra de Mallorca. Per anit, el pianista Magí Garcias i el violinista Luis Maria Suárez, ens acostaran algunes obres de la música de cambra del compositor francès.
Tornant a Palma, en el Teatre Xesc Forteza (20.30h), un homenatge a Naná Vasconcelos, figura emblemàtica de la música brasilera, amb el pianista francès Fred Soul i el percussionista Zé Luis Nascimento.
Demà diumenge tenim a l’Auditori de Porreres (18h), la Banda Simfònica de la Federació de Bandes de Música, dirigida per Joan Martorell.
Al Monestir de Santa Clara (19h), també demà diumenge, tenim un trio, si més no curiós, ja que està format per la veu d’Irene Gili, la guitarra de Pere Fiol i el contrabaix de Xisco Aguiló. Junts interpretaran obres de Cástor Pérez (Vestida de nit), Reynaldo Hann (À Chloris), Franz Schubert, Lautaro Roses (Lo pi de Formentor) i Astor Piazzolla (Ave Maria i Adiós Nonino). La taquilla anirà destinada a la fundació Solti i en concret al projecte Sacar Pecho.
