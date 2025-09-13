Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una ruta poética conmemora los 150 años del poema 'El pi de Formentor'

Los participantes han recorrido los rincones más íntimos de esta zona de Pollença vinculados a Costa i Llobera

Un momento de la ruta poética. / Consell de Mallorca

Formentor ha acogido este sábado, 13 de septiembre, por la mañana la ruta poética Domina les muntanyes i aguaita l’infinit, organizada por el Consell de Mallorca y la Fundació Mallorca Literària, en conmemoración del 150 aniversario del poema El pi de Formentor, de Miquel Costa i Llobera.

La ruta, que ha comenzado a las diez de la mañana, ha contado con máxima asistencia, ya que las entradas para esta actividad se habían agotado pocos días después de ponerse a la venta en mallorcaliterari.cat, ha informado el Consell en una nota.

Imagen de la ruta realizada durante la mañana por Formentor. / Consell de Mallorca

La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha celebrado el éxito de la actividad y ha destacado 'la fuerza simbólica de esta ruta, que une cultura, paisaje y palabra en un homenaje profundo a Costa i Llobera'.

Los participantes han recorrido los rincones más íntimos de Formentor vinculados al autor. Han visitado las Casas Viejas de Formentor, donde residió Costa i Llobera, hasta las Casas de Cala Murta, el hogar que él mismo proyectó. El trayecto se ha realizado a pie y ha sido guiado por el escritor y filólogo Tomàs Vibot, enriquecido con las recitaciones de Pau Pascual.

La actividad ha tenido un aforo limitado para preservar la calidad de la experiencia y el respeto por el paisaje. El acto ha contado con la asistencia de 50 personas, el máximo de plazas disponibles, que se agotaron en los primeros días tras ponerse a la venta por 5 euros. El acceso a la ruta se ha realizado en autocar, con trayectos entre Palma, el Puerto de Pollença y Formentor.

La jornada ha culminado con una actuación musical de Mar Grimalt y Carles Medina, seguida de una cata de vinos de Vins Mortitx. Una propuesta que ha combinado cultura, paisaje y palabra en un homenaje profundo al autor por los 150 años de su obra El pi de Formentor.

