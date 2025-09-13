Una ruta poética conmemora los 150 años del poema 'El pi de Formentor'

Formentor ha acogido este sábado, 13 de septiembre, por la mañana la ruta poética Domina les muntanyes i aguaita l’infinit, organizada por el Consell de Mallorca y la Fundació Mallorca Literària, en conmemoración del 150 aniversario del poema El pi de Formentor, de Miquel Costa i Llobera.

La ruta, que ha comenzado a las diez de la mañana, ha contado con máxima asistencia, ya que las entradas para esta actividad se habían agotado pocos días después de ponerse a la venta en mallorcaliterari.cat, ha informado el Consell en una nota.

Imagen de la ruta realizada durante la mañana por Formentor. / Consell de Mallorca

La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha celebrado el éxito de la actividad y ha destacado 'la fuerza simbólica de esta ruta, que une cultura, paisaje y palabra en un homenaje profundo a Costa i Llobera'.

Los participantes han recorrido los rincones más íntimos de Formentor vinculados al autor. Han visitado las Casas Viejas de Formentor, donde residió Costa i Llobera, hasta las Casas de Cala Murta, el hogar que él mismo proyectó. El trayecto se ha realizado a pie y ha sido guiado por el escritor y filólogo Tomàs Vibot, enriquecido con las recitaciones de Pau Pascual.

La actividad ha tenido un aforo limitado para preservar la calidad de la experiencia y el respeto por el paisaje. El acto ha contado con la asistencia de 50 personas, el máximo de plazas disponibles, que se agotaron en los primeros días tras ponerse a la venta por 5 euros. El acceso a la ruta se ha realizado en autocar, con trayectos entre Palma, el Puerto de Pollença y Formentor.

La jornada ha culminado con una actuación musical de Mar Grimalt y Carles Medina, seguida de una cata de vinos de Vins Mortitx. Una propuesta que ha combinado cultura, paisaje y palabra en un homenaje profundo al autor por los 150 años de su obra El pi de Formentor.