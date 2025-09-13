Rels B estrena colaboración con Alejandro Sanz en 'No me tires flores'

Rels B ha estrenado colaboración con Alejandro Sanz y la presentación ha sido a lo grande, en el Auditorio Nacional de México, donde el autor de Corazón partío ofrecía un concierto ante 10.000 personas. No Me Tires Flores es el tema que interpretan juntos ambos artistas.

No Me Tires Flores se ha estrenado en primicia durante este último concierto de Alejandro Sanz, para el que se habían agotado las entradas, y coincide con el final de la gira de Rels B por Latinoamérica.

El nuevo tema se presenta como “un puente entre generaciones, entre dos de los grandes artistas españoles de las últimas décadas, y entre dos músicos que han sabido reinventar la canción de autor en español tendiendo lazos entre España e Iberoamérica”.

Desde el equipo de Rels B se ha destacado esta colaboración como “un momento para la historia” y “un sueño cumplido”, además “otra cúspide” en su carrera.

El mallorquín ha finalizado su A New Star World Tour por Latinoamérica, después de más de un mes donde ha dado diecisiete conciertos en diez ciudades de cinco países. Más de 220.000 espectadores han podido disfrutar del espectáculo más importante de su carrera hasta la fecha, en el que no solo ha presentado el álbum que le da nombre, sino que ha estrenado las canciones de sus nuevos proyectos, Nostalgia EP y afroLOVA’25, con éxitos como Te Regalo, 1000 Millones o Tú vas sin (fav), que acumula más de 200 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

Antes de iniciar esta segunda etapa de su gira por Latinoamérica, Rels B ofreció un concierto en el Estadi Mallorca Son Moix, a finales de junio, un show en el que contó con otros artistas invitados y que para el cantante fue muy especial, por tener lugar en el campo del mallorquinismo y por contar con su familia entre el público.