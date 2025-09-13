Iguana Teatre cumple 40 años sobre los escenarios

La conocida compañía mallorquina Iguana Teatre cumple cuatro décadas sobre los escenarios, un aniversario que va a festejar con un programa especial de representaciones que arranca el 21 de septiembre en Palma y que también incluye una gira por teatros de Baleares y de fuera de las islas, reestrenos, la publicación de un libro conmemorativo y la presentación de un documental.

En estos 40 años de trabajo, la compañía ha buscado tener una voz diferenciada dentro del panorama cultural, que también ha ido cambiando desde mediados de los años 80 del pasado siglo, en los que presentaron sus primeros espectáculos como Polypus Malignus o Casament per força. Hoy, el listado de producciones roza el medio centenar, entre el que también han revisado clásicos universales.

Con ganas de renovar la escena, Iguana Teatre ha querido que su trayectoria estuviera ligada a la investigación artística, el compromiso social y a una presencia constante en teatros, muestras y festivales. Pensando en un público de niños y adolescentes y con la intención de presentar creaciones propias, en 1996 puso en marcha Teatre de la Sargantana.

Gira por teatros

El programa especial por estos 40 años dará comienzo el 21 de septiembre con la representación de uno de sus montajes más recientes, Filles de la Misericòrdia, en el Pati de les Dones del centre cultural de La Misericòrdia. El emplazamiento para la función no es casual: fue precisamente este espacio el que acogió durante su infancia a las mujeres que inspiran la dramaturgia de la obra. Iguana Teatre recuerda que este espectáculo ha tenido un exitoso recorrido, siendo seleccionado para la gira 2026 de la Xarxa Alcover, además de recibir el Premi Jaume Damians de la Associació d’Espectadors del Teatre del Mar a la mejor obra, y el de mejor dramaturgia por parte de la Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears. Con esta producción estarán también en Mallén (Zaragoza), Manacor y en Llicà de Vall (Catalunya).

La gira organizada para conmemorar este 40 aniversario les llevará a escenarios de València, Tarragona, Santander, Tenerife, entre otros, y a reestrenar obras. Así, el 10 de octubre, el Teatre del Mar acogerá de nuevo Twist & Txèkhov, un montaje que revisita el universo de los cuentos de Chéjov con sensibilidad, energía y humor, y que marcará oficialmente el inicio de esta programación especial.

La celebración continuará durante los próximos meses con diversas citas destacadas, entre las que sobresale el reestreno de Sa Varietat en sa Locura -una obra basada en cinco entremeses mallorquines inéditos- el 10 de abril de 2026 en el Teatre Principal de Palma, donde permanecerá en cartel tres días.

Aparte de los títulos ya mencionados, la gira de espectáculos incluirá la representación de Petites Tragèdies y Hannah dels tres Països, obra que ha cumplido ya diez años y que ha sido representada en más de 170 funciones por todo el Estado.

Además de la gira, las cuatro décadas de Iguana Teatre se celebrarán con la publicación de un libro conmemorativo y el estreno de un documental, coproducido con Nova Televisió e IB3, que recorrerá la historia, el espíritu y los momentos más significativos de esta formación teatral. “Cuarenta años que queremos vivir como una celebración colectiva, con todas las personas que nos han apoyado dentro y fuera de los escenarios”, remarca la compañía.