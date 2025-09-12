La vigencia del órgano se muestra en Manacor

La Associación Amics de l’Orgue del Convent de Manacor (AOCM), organiza a partir de hoy, 12 de septiembre, el Festival de órgano que hasta el día 20 ofrecerá diversas actividades para mostrar como el instrumento es, en el siglo XXI, vigente. De hecho, el ciclo lleva como subtítulo L’orgue avui.

Para empezar la serie de actos se ha programado para el día de hoy una visita al órgano de Costitx, guiada por el maestro organero Wilfried Praet.

Para mañana sábado, a las 11 horas, está prevista, en el Convent Sant Vicenç Ferrer, la inauguración de la exposición titulada Retaulus, de Maria Huerga, y en la que la artista proyecta una mirada a la relación entre arte, espacio sagrado y música. Una hora después, en el órgano del mismo convento, tendrá lugar el primer concierto a cargo del organista Eudald Dantí, organizado en colaboración con la Asociació Catalana de l’Órgue.

El domingo 14 por la tarde (17.30 horas), la sala de actos del Conservatorio de Manacor será el espacio en el que Wilfried Praet, también colaborador científico del Université catholique de Louvain i restaurador en Mallorca del órgano del Convent de Manacor, explique a través de una conferencia/taller la idea de temperamento, referida a un órgano. En esta charla, el profesor pondrá sobre la mesa los diferentes sistemas que han aportado en cada época y lugar soluciones al tema de la afinación de los instrumentos. Se aconseja, a los asistentes, que lleven consigo el ordenador personal para así poder trabajar las propuestas del conferenciante.

Para el viernes 19, en el Convent (17 horas) otra actividad formativa, una master class sobre improvisación a cargo de Tomé Olives, titular de Santa Maria de Maó. Esta sesión está pensada para organistas y estudiantes interesados en adquirir nociones básicas de armonización, cadencias, transposiciones e improvisación al órgano, en especial las destinadas a acompañar el canto litúrgico.

El festival tendrá su sesión final el día 20 a las 12 horas en el Convent y en ella participará el organista Bastian Uhlig van Walterhausen, que ha realizado conciertos junto a Ton Koopman y Midori, entre otros artistas de prestigio internacional.

Para las actividades formativas, que no los conciertos, es necesario realizar una preinscripción a través del correo electrónico: orgueconventmanacor@gmail.com Ademas de la AOCE, también colaboran en este ciclo el Institut d’estudis Baleàrics, A.C.A. así como el Ajuntament y las parroquias de Manacor.