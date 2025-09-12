Morante de la Puebla no toreará en Muro y será sustituido por David de Miranda

Morante de la Puebla no podrá estar en la corrida de toros del próximo domingo en Muro y será sustituido por David de Miranda, que compartirá cartel con Javier Conde y Marco Pérez.

Morante de la Puebla ha comunicado que se resiente de la cornada que sufrió el pasado mes de agosto en Pontevedra y que los médicos le han aconsejado que haga una semana de reposo. Así, el diestro ha cancelado los compromisos de los próximos días, entre ellos la corrida en Muro. Su vuelta al ruedo está prevista para el 19 de septiembre en Salamanca.

El torero sufrió la cornada el 10 de agosto, muy pocos días después de haber toreado en el Coliseo Balear de Palma, en una corrida donde se lidiaron reses de Juan Pedro Domecq y en la que participaron Sebastián Castella y José María Manzanares. Se truncaba así una buena temporada para el diestro.

Ante la cancelación de la agenda profesional de Morante de la Puebla, la empresa Cambio de Tercio ha informado que se suma al cartel de Muro David de Miranda, considerado la revelación de esta temporada. “Hoy es, sin lugar a dudas, el torero de mayor impacto”, afirma la organizadora de la corrida de Muro.

Así, David de Miranda actuará en la corrida que supone la reapertura del coso murer tras ocho años de inactividad taurina.