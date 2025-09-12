El Centre Toni Catany expone la memoria fotográfica de Pasqual Maragall

La captura del temps. Fotografies de Pasqual Maragall mira es la exposición que este viernes, 12 de septiembre, inaugura el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany y que descubrirá a más de uno al hombre detrás de la figura política, a la persona creativa y con mucha ironía que decidió, tras ser diagnosticado de Alzheimer, fijar su memoria en fotografías que realizaba con su móvil, un antiguo modelo Nokia, incluido en el montaje que se podrá ver en Llucmajor hasta febrero. Pero esta muestra también dará a conocer la amistad que le unía al reconocido fotógrafo mallorquín y algunas similitudes en sus miradas artísticas.

Nina Gramunt, Toni Garau, Cristina Maragall y Teresa-M. Sala Garcia. / Ana B. Muñoz

La exposición tiene el atractivo de mostrar a Pasqual Maragall (Barcelona, 1941) en un plano personal, ver qué era lo que consideraba importante para compartir a través de esas fotos, en las que aparece él solo, en autofotos, documentando el avance de la enfermedad, pero también con sus nietos y con personajes conocidos. Retrató los lugares a los que viajaba o por donde paseaba y creó sus particulares bodegones y naturalezas muertas…

“Más allá de fotografiar su ámbito personal y privado, lo que hace es un retrato de la sociedad contemporánea y lo hace con mucha creatividad y mucha ironía tanto por las mismas fotografías como por los comentarios que hace [en uno califica a Carrero Blanco como el primer astronauta español]”, comenta su hija, Cristina Maragall, actual presidenta de la Fundació Pasqual Maragall. Hoy, el exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat, “a pesar de que no comprenda qué pasa a su alrededor, es una persona que vive tranquila”, que lleva “una vida muy rutinaria, algo que no hubiese pensado nunca porque no era una persona de rutinas”.

El móvil Nokia con el que Maragall hizo las fotografías y algunas de esas imágenes. / Ana B. Muñoz

Su hija está estos días en Mallorca, acompañada de Nina Gramunt, neuropsicóloga y especialista en divulgación de la Fundació Pasqual Maragall, y de Teresa-M. Sala Garcia, comisaria de la exposición, junto a Toni Garau, director del Centre Toni Catany. "La captura del temps tiene la función sensibilizar sobre el Alzheimer, pero también sobre la importancia de la memoria como elemento clave de la conformación de nuestra identidad", explica la doctora.

Fotogtrafías de una cena con vecinos de Barcelona en el estudio de Catany, quien inmortalizó la velada. / Ana B. Muñoz

Junto a las fotografías de Maragall, hay algunas imágenes de Catany, a quien conoció cuando, siendo alcalde de Barcelona, pernoctó en su casa, como en la de otros vecinos, para conocer los problemas reales de la ciudad. El estudio del mallorquín en la calle Nou de Rambla, en la Ciudad Condal, fue el lugar elegido para que el político agasajara con una cena a esos ciudadanos. De esa velada también se exponen unas fotografías que realizó el propio Catany. Su amistad perduró y muestra de ello es que cuando el catalán dejó la política, pasó un tiempo en Roma y allí asistió a la inauguración de una exposición del fotógrafo, recuerda Toni Garau.

“Uno de los objetivos que tenemos como Fundación es la divulgación de lo que significa la demencia y las enfermedades neurodegenerativas, y, por tanto, entender bien el concepto de memoria. En este sentido, la exposición nos ayudará mucho a explicar lo que es la demencia y lo que no lo es. Y después, como hija, también pienso que es importante profundizar en este legado que nos deja Pasqual Maragall, que va mucho más allá del político, que tiene trascendencia en muchas capas de nuestra sociedad”, añade Cristina Maragall.

Autorretratos de Toni Catany que también forman parte de la exposición. / Ana B. Muñoz

El mensaje que se quiere trasmitir es de esperanza frente a la enfermedad. “Pasqual en su día dijo esta frase: 'En ningún lugar está escrito que sea invencible'. Y esta visión de un futuro sin Alzheimer, precisamente, es el motor fundamental de todos los avances de la Fundación”, remarca Nina Gramunt.